logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvijezde Netfliksove hit serije "His and Hers" žive burnije nego na ekranu

Zvijezde Netfliksove hit serije "His and Hers" žive burnije nego na ekranu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Serija "His and Hers", koja je trenutno najgledanija na Netfliksu, privlači pažnju gledalaca širom svijeta kao napeti kriminalistički triler sa neočekivanim obrtima i intrigantnim temama.

Život glumaca iz serije His and Hers Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Trenutno jedna od najgledanijih na Netfliksu, serija "His and hers", privukla je publiku širom svijeta napetom kriminalističkom pričom, ali pažnju javnosti podjednako izaziva i privatni život njenih glavnih zvijezda.

Radnja ove mini-serije od šest epizoda prati brutalno ubistvo u malom gradu Dahlonega u Džordžiji, koje novinarku Anu Endruvs vraća u rodno mjesto – ali i pravo u zagrljaj nerazriješenih odnosa sa bivšim suprugom, detektivom Džekom Harperom. Kako istraga odmiče, granica između istine, laži i prošlih tajni postaje sve tanja.

His & Hers, trejler
Izvor: YouTube

Glavnu ulogu tumači Tesa Tompson, koja je ujedno i izvršna producentkinja serije. Poznata po filmovima "Creed" i "Thor: Ragnarok", Tompsonova igra bivšu TV voditeljku koja se vraća poslu nakon lične tragedije.

Van ekrana, glumica je godinama intrigirala javnost svojim ljubavnim životom, a mediji su često spekulisali o njenim vezama, uključujući i navodnu romansu sa poznatom francuskom pjevačicom. Nekada je u prošlosti njen blizak odnos sa pjevačicom Džanel Mone podgrijao spekulacije o romantičnoj vezi, koje su Tesa i Mone više puta diskretno demantovale, ali su ostale tema tabloidnih nagađanja. 

Od proljeća 2024. godine, Tesa je javno u vezi sa britanskim biznismenom Brandonom Grenom, dok je ranije otvoreno govorila o svojoj bisek*ualnosti, što je izazvalo veliku pažnju fanova.

Njenu suprotnost na ekranu igra Džon Berntal, zvijezda serija "The Walking Dead" i "The Punisher". Iako važi za porodičnog čovjeka i velikog profesionalca, Berntala godinama prati imidž "tvrdog momka", uz stare glasine sa društvenih mreža o incidentima iz mladosti – koje nikada nisu zvanično potvrđene i ostaju u domenu tračeva.

U diskusijama na društvenim mrežama, često se pominju ranije incidente iz Berntalovog života, uključujući navode o fizičkim konfliktima iz ranih dvehiljidatih tokom putovanja u inostranstvo, koje su završavale hospitalizacijom nakon tuča u noćnom klubu. Ove priče se godinama pojavljuju kao dio neformalnih glasina, ali nema zvaničnih sudskih potvrda ni kredibilnih medijskih izvora koji bi ih potvrdili, i stoga ih treba uzimati s rezervom kao primjer neprovjerenih tračeva koji okružuju neke zvijezde.

Berntal je takođe poznat po intenzivnim fizičkim ulogama (npr. "The Punisher", "The Walking Dead"), što je dovelo do njegovog imidža i percepcije javnosti da se u privatnom životu ponaša na sličan način, ali kolege uglavnom govore o njemu kao o profesionalcu i porodičnom čovjeku iza kamera.

Serija na Rotten Tomatoes drži oko 73% pozitivnih ocjena, a posebno se izdvaja šokantnim finalnim obrtom koji mijenja sve što ste do tada mislili da znate.

Anketa

Da li ste gledali seriju "His and Hers"?

  • Da, sjajna je!

    0% (0)

  • Ne još

    0% (0)

Da li ste gledali seriju "His and Hers"?

Rezultati

Ako volite mračne trilere, psihološke igre i priče u kojima ni likovi, a ni glumci, nisu baš onakvi kakvim se čine, "His and Hers" je pravi izbor.

Pogledajte još kadrova:

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

serija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA