"Sluškinjina priča" dobija spin-off, poznati detalji: Uloga Elizabet Mos pripala glumici kojoj je izmakao Oskar

Popularna serija "Sluškinjina priča" dobija nastavak pod nazivom "The Testaments", odnosno "Zavjeti"

Izvor: Youtube printscreen / Movie Addicts

Ljubitelji distopijske drame koji su žalili što talentovana glumica Čejs Infiniti nije nominovana za Oskara, uskoro će ponovo imati priliku da je gledaju na ekranima.

Popularna serija "Sluškinjina priča" dobija nastavak pod nazivom "The Testaments", odnosno "Zavjeti", u kom će Infiniti imati glavnu ulogu, a radnja će se usredsrediti na novu generaciju mladih žena u Gilijadu. Novu seriju gledaoci će moći da prate na striming servisu Hulu od 8. aprila.

The Testament spinoff Sluškinjine priče Izvor: Youtube / Movie Addicts

Infiniti je prošle godine privukla ogromnu pažnju ulogom u filmu Pola Tomasa Andersona "One Battle After Another", za koju je, uprkos izostanku nominacije za Oskara, zaradila nominacije za Zlatni globus i BAFTA nagradu.

O čemu se radi u seriji?

Serija "The Testaments" temelji se na istoimenom romanu Margaret Atvud iz 2019. godine. U ovom nastavku Infiniti tumači ulogu Agnes, odnosno Hane, ćerke Džun Ozborn, lika koji jeu "Sluškinjinoj priči" tumačila Elizabet Mos. Iako nastup Elizabet Mos u novoj seriji nije potvrđen, ona je jedna od producentkinja. En Daud će ponoviti svoju ulogu teta Lidije.

U zvaničnom opisu serije stoji: "Kao evolucija 'Sluškinjine priče', 'Zaveti' donose dramatičnu priču o odrastanju u Gilijadu. Serija prati mlade tinejdžerke Agnes, poslušnu i pobožnu, i Dejsi, pridošlicu i konvertitkinju izvan granica Gilijada. Dok se kreću pozlaćenim dvoranama elitne pripremne škole teta Lidije za buduće supruge, mjesta gdje se poslušnost brutalno usađuje i uvijek s božanskim opravdanjem, njihova veza postaje katalizator koji će preokrenuti njihovu prošlost, sadašnjost i budućnost".

Prisjetimo se kadrova iz "Sluškinjine priče":

Ostatak glumačke postave čine Lusi Halidej, Rouen Blančard, Matea Konforti, Izolda Ardis, Šehina Mpumlvana i Birva Pandja.

(Kurir / MONDO)