Izašla je četvrta sezona "Bridžertona": Upoznajte novu zvijezdu, evo šta sve morate znati o nastavku hit serije

OPREZ, SPOJLERI! I ova sezona popularne Netfliksove serije sastoji se od dva dijela. Oba imaju po četiri epizode, a na nove četiri će fanovi morati da čekaju do kraja februara.

Izvor: Youtube/printscreen/Netflix

Četvrta sezona popularne serije "Bridžerton" konačno je stigla na Netfliks, a najnoviji nastavci u prvi plan stavljaju Benedikta Bridžertona. Serija, koja je zasnovana na romanu Džulije Kvin "Ponuda jednog džentlmena", prati bajkovitu romansu Benedikta (Luk Tompson) sa Sofi Bek (Jerin Ha).

Prve četiri epizode objavljene su istovremeno i upoznaju gledaoce sa novim likom, Sofi, kućnom pomoćnicom koja sanja o tome da svjedoči glamuru okupljanja elitnog društva. Prerušivši se kako bi prisustvovala balu pod maskama u kući Bridžertonovih, njen put se ukršta sa Benediktom, koji je odmah biva opčinjen njome. Njih dvoje doživljavaju kratak, ali strastven susret, pre nego što je Sofi primorana da napusti bal i vrati se svom običnom životu služavke.

Pogledajte trejler:

Bridžerton 4. sezona trejler Izvor: Youtube / Netflix

U međuvremenu, Benedikt se upušta u očajničku potragu za zagonetnom ženom koja je osvojila njegovo srce. Do četvrte epizode, Sofi i Benedikt razvijaju snažnu vezu, ali on i dalje nije svjestan da je ona zapravo misteriozna "žena u srebrnom" u koju se zaljubio na balu. S obzirom na to da se prva polovina sezone završava dramatičnim klifhengerom, gledaoci jedva čekaju da otkriju šta slijedi.

Koliko epizoda ima četvrta sezona "Bridžertona"?

Četvrta sezona "Bridžertona" podijeljena je u dva dijela, a drugi dio premijerno će biti prikazan 26. februara, ostavljajući fanove da mjesec dana čekaju na nove epizode, piše Mirror. Sezona ima ukupno osam epizoda, a posljednje četiri biće objavljene istovremeno u februaru.

Broj epizoda ostao je isti tokom cijele serije – sve tri prethodne sezone takođe su imale po osam nastavaka.

Pogledajte kako je izgledalo snimanje:

tizer sa snimanja četvrte sezone serije Bridžerton Izvor: Youtube / Netflix

Nova zvijezda

Nova zvijezda četvrte sezone popularne serije "Bridžerton" je Jerin Ha, koja tumači lik Sofi Bek, nove ljubavi Benedikta Bridžertona. Australijska glumica korejskog porekla glavna je junakinja nove sezone, čiji je prvi deo od danas, 29. januara 2026. godine, dostupan na Netfliksu.

Rođena 16. januara 1998. godine u Sidneju, 28-godišnja glumica preuzima jednu od najiščekivanijih uloga u svetu serija, piše Mari Kler.

Unuka poznate glumice

Iako je rođena u Sidneju, Jerin je vrlo rano osetila poziv glume, inspirisana svojom bakom Son Buk, poznatom južnokorejskom glumicom koja se kasnije posvetila politici. Upravo u Južnoj Koreji, domovini svojih roditelja, započela je časove glume.

Od pozorišta do Holivuda

Poslije pozorišta, otvorila su joj se i vrata televizije. Prvu zapaženu ulogu ostvarila je 2022. godine u naučno-fantastičnoj seriji "Halo", koju je producirao Stiven Spilberg. Usledile su uloge u australijskim produkcijama, uključujući mini-seriju "Bad Behaviour", u kojoj je imala značajnu ulogu.

Godinu dana kasnije pojavila se u HBO seriji "Dina: Proročanstvo", dok je 2025. godine ostvarila glavnu ulogu u australijskoj triler mini-seriji "The Survivors", dostupnoj na Netfliksu.

Uloga koja joj je promenila život

Vijest da će glumiti u "Bridžertonu" objavljena je u septembru 2024. godine, a za Jerin je predstavljala veliku prekretnicu, kako je otkrila u intervjuu za američki ELLE.

"Biti novi član ekipe uvijek je pomalo stresno. Samo želite da se uklopite i doprinesete pozitivnoj atmosferi", priznala je glumica.

Devet mjeseci snimanja, koje je završeno u junu 2025. godine, omogućilo joj je da izgradi snažnu hemiju sa glumačkim partnerom Lukom Tompsonom, koga je isprva poznavala samo putem Zuma. Da je hemija uspela, potvrdio je i sam Tompson za magazin Taun end Kantri:

"Zaista smo se dobro slagali, što je prilično neobično jer to nije nužan uslov. Hemija van seta ne mora nužno da se preslika na ekran."

Šta bi moglo da se dogodi u drugom dijelu četvrte sezone?

Druga polovina četvrte sezone, prema očekivanjima, otkriće da li će Benedikt konačno povezati Sofi sa zagonetnom ženom u srebrnom. Predstojeće epizode baviće se i pričom Franečeske Bridžerton (Hana Dod), koja će uključiti rođaku njenog supruga Džona (Viktor Ali), Majkelu (Masali Baduca).

Anketa Da li ste uzbuđeni zbog nove sezone serije Bridžerton? Da, jedva čekam da je izbindžujem! 0% (0)

Nisam fan 0% (0)

Pogledao/la sam prve epizode, sjajna je 0% (0) Povratak na glasanje Da li ste uzbuđeni zbog nove sezone serije Bridžerton? Da, jedva čekam da je izbindžujem!

Nisam fan

Pogledao/la sam prve epizode, sjajna je Glasaj Rezultati



