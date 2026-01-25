Uzbudljiva drama 2. najgledanija serija na Netfliksu: Pogledali smo trejler i shvatili zašto je osvojila publiku

Svih osam epizoda serije "Finding Her Edge" dostupno je za gledanje na Netfliksu.

Izvor: Netflix

U očajničkom pokušaju da sačuva porodično klizalište u Ontariju — i olimpijsko naslijeđe svoje porodice — penzionisana umjetnička klizačica vraća se u svijet takmičarskog plesa na ledu sa novim, problematičnim partnerom. Međutim, kada na takmičarskoj sceni ponovo sretne svog bivšeg partnera, ujedno i prvu ljubav, postaje jasno da balansiranje između ljubavnog trougla, porodične drame i sopstvene budućnosti možda nije moguće.

Seriju "Finding Her Edge" na Netfliksu su adaptirali Džef Norton, autor serije "Geek Girl", i Šeli Skaro, poznata po radu na seriji "Degrassi: The Next Generation". U glavnim ulogama su Medlin Kiz, Oli Atkins, kao i Kejl Ambrozić.

Mlada serija namenjena tinejdžerskoj publici donosi i posebne gostujuće uloge kanadskih zvijezda plesa na ledu, Pajper Džils i Pola Puarijea, koje publika može videti i u predstojećoj Netfliks dokumentarnoj seriji "Glitter & Gold: Ice Dancing", koja prati njihov put ka Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine.

Glumačka postava serije Finding Her Edge

Medlin Kiz (Madelyn Keys) kao Adrijana Ruso (Adriana Russo)

Aleksandra Biton (Alexandra Beaton) kao Eliz Ruso (Elise Russo)

Alis Malahov (Alice Malakhov) kao Marija Ruso (Maria Russo)

Harmon Volš (Harmon Walsh) kao Vil Ruso (Will Russo)

Oli Atkins (Olly Atkins) kao Fredi O’Konel (Freddie O’Connell)

Kejl Ambrozić (Cale Ambrozic) kao Brejden Eliot (Brayden Elliot)

Radnja serije Finding Her Edge

Adrijana Ruso možda je okačila klizaljke o klin nakon smrti svoje majke, olimpijske šampionke, prije dvije godine, ali duh pobjednika i dalje živi u njoj. Kada dobije priliku da nastavi porodično olimpijsko naslijeđe i spase klizalište koje se nalazi u ozbiljnim finansijskim problemima, ona bez razmišljanja prihvata izazov.

Jedan od najvećih problema jeste činjenica da više ne može da kliza sa svojim starim partnerom u plesu na ledu, Fredijem. Razlog? Kada je pre dvije godine napustila sport, istovremeno je prekinula i njihovu emotivnu vezu. Jedini drugi sportista sa kojim može da pobeđuje na takmičenjima je poslednja osoba sa kojom bi željela da dijeli led — samouvjereni "loš momak" umjetničkog klizanja, Brejden Eliot.

Odlučili smo da pogledamo trejler na pomenuto ostvarenje, te nam je i jasno zbog čega je osvojila srca publike.

Trejler za seriju "Finding Her Edge":

Finding Her Edge | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Dok Adrijana pokušava da pronađe način da sarađuje sa Brejdenom, neprijatno je iznenađena kada se Fredi i njegova nova partnerka pojave zajedno sa ostalim kanadskim olimpijskim kandidatima na treninzima u elitnom klizalištu njene porodice. U početku djeluje kao da je Fredi spreman da oprosti i zaboravi — možda čak i da obnovi staru romansu — sve dok ne vidi Adrijanu na ledu sa Brejdenom. Jer, uprkos otrovnim rečima koje razmjenjuju, njihova hemija na ledu je neosporna.

Da li će Adrijana uspeti da osvoji surovi svijet takmičarskog plesa na ledu ili će ljubavni problemi uništiti njen olimpijski san?

Da li je Finding Her Edge zasnovana na knjizi?

Da. Serija Finding Her Edge adaptirana je prema istoimenom bestseler YA romanu autorke Dženifer Jakopeli. Sam roman je slobodno inspirisan klasičnim delom Persuasion književnice Džejn Ostin.

Svih osam epizoda serije "Finding Her Edge" dostupno je za gledanje na Netfliksu.