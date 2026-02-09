Drama na Netflixu osvojila publiku: Ima 4 sezone i svaka je bolja od prethodne

Serija "The Lincoln Lawyer" donosi uzbudljive pravne drame i neočekivane obrte u sudnici.

Izvor: Youtube/Printscreen/RottenTomatoesTV

Drama "The Lincoln Lawyer" je trenutno najgledanija serija na Netfliksu.

Radnja serije prati advokata Mikija Halera, koji vodi praksu kao branilac iz sjedišta svog Lincoln Town Car automobila, preuzimajući različite slučajeve iz Los Anđelesa – od sitnih prestupa do složenih kriminalnih procesa.

U četvrtoj sezoni, koja je premijerno prikazana 5. februara 2026. godine, Miki će se suočiti sa najtežim izazovom dosad – postaje optuženi u slučaju ubistva i mora da dokaže svoju nevinost u sudnici.

Stiže i 5. sezona

Do sada su na Netfliksu emitovane četiri sezone serije, sa ukupno oko 40 epizoda koje su dostupne za gledanje, a uskoro stiže i nastavak.

The Lincoln Lawyer Season 1 Trailer | Rotten Tomatoes TV Izvor: YouTube

Serija je prvo debitovala 13. maja 2022. godine, a zahvaljujući pozitivnim kritikama i gledanosti, svaki novi nastavak donosi sve intenzivnije priče i veće zakulisne preokrete

Glavne uloge

U glavnoj ulozi advokata Mikija Halera nalazi se Manuel Garsija-Rulfo, dok mu u timu i životu pomažu i druge ključne uloge: Beki Njuton kao Lorna Krejn, Džez Rejkol kao Izi Lets, Engus Sampson kao Cisko i ponekad Niv Kembel u ulozi njegove bivše supruge i advokata Megi MekFerson.

Ako volite pravne drame sa snažnim karakterima, neočekivanim obrtima i kompleksnim slučajevima, "The Lincoln Lawyer" je serija koja vredi da se nađe na vašoj Netfliks listi gledanja.

(Mondo.rs)