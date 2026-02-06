logo
Haos na mrežama: Glumica snimila 18+ scene u 4. sezoni "Bridžertona"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

PAŽNJA Spojleri! Rut Gemal se u 4. sezoni popularne serije "Bridžerton" pojavljuje u intimnim scenama.

Glumica snimila 18+ scene u 4. sezoni "Bridžertona" Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Vajolet Bridžerton, koju tumači Rut Gemel, oduvijek je bila ključna figura u ljubavnim životima svoje djece, ali u četvrtoj sezoni serije "Bridžerton" i sama postaje centar romantične priče.

Dok pomaže svom sinu Benediktu u njegovoj složenoj potrazi za ljubavlju koja podsjeća na Pepeljugu, otkriva sopstvenu strast u vezi sa Markusom Andersonom, bratom Lejdi Denbari.

Pogledajte vrele scene: 

U razgovoru za Bustle, glumica je otkrila šta gledaoce očekuje u nastavku sezone, najavljujući "pravi emocionalni tornado".

Izazovi sa Benediktom i nova romansa

Gemel smatra da Vajolet čeka veliki izazov kada je u pitanju Benediktova (Luk Tompson) ljubavna priča.

"Dobro se nadopunjuju", kaže glumica. "On je baš njen sin, podsjeća je na nju samu kad je bila mlađa."

Pogledajte još kadrova iz prvih epizoda 4. sezone:

Istovremeno, Vajolet sama proživljava novu mladost u vezi sa Markusom Andersonom (Danijel Frensis). Njihov prvi intimni trenutak prožet je zrelom mudrošću, što ih razlikuje od romansi mlađih likova.

"Nema tu nervoze kao kod prve ljubavi ili kod neiskusne djevojke koja to nikad nije prošla“, objašnjava Gemel. "Oni zapravo znaju šta mogu očekivati, samo je pitanje kako prebroditi tremu prve noći."

I dok je za nju ova scena "mačiji kašalj" što bi se reklo, fanovi serije na mrežama izrazili su oduševljenje njenim izgledom:

"Nije ni čudo što je rodila sedmoro djece, to tijelo!", "Izgleda sjajno", "Kakva hemija", nizali su se komentari.

(Mondo.rs)

Tagovi

glumice serija

