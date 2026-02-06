Stigao tizer posljednje sezone najgledanije serije "From"

Čekali smo, čekali i dočekali! Evo šta nas čeka u posljednjoj sezoni serije "From" koja se prikazuje od 19. aprila.

Izvor: pritnscreen/youtube/KinoCheck.com

Nema mnogo horor ostvarenja koja su zaista opravdala očekivanja publike. Uglavnom je utisak - već viđeno, mlake priče sa predvidivim "jump scare-ovima".

Međutim, da izuzetaka zaista ima potvrđuje upravo serija "From" koja je zapravo godinama nakon prikazivanja dobila pažnju koju zaslužuje i nevjerovatnu popularnost.

Uskoro nas očekuje i posljednja, četvrta sezona, a sada smo konačno dobili tizer. Utisak? Po svemu sudeći, dobićemo odgovore na sva ona pitanja koja nas more od sezone 1.

Pogledajte:

Tizer, 4. sezona "From" Izvor: YouTube

Podsjetimo, američka horor-drama "From" premijerno je prikazana 2022. godine na platformi Epix (kasnije preimenovanoj u MGM+), a kasnije se prikazivala i na HBO Maxu i na Netfliksu, s tim što ćemo od sada seriju moći da gledamo samo na Maxu.



Radnja prve 3 sezone

"From" prati sudbine ljudi zarobljenih u misterioznom, izolovanom gradu koji ne mogu napustiti, bez obzira na to koliko puta pokušali da izađu iz njega. Dok se trude da pronađu izlaz, suočavaju se sa nizom zagonetnih prijetnji, uključujući zastrašujuća bića koja izlaze noću i terorišu stanovnike.

Jedan od ključnih elemenata serije je istraživanje dinamike zajednice unutar grada, dok njegovi stanovnici pokušavaju da prežive i otkriju šta je uzrok njihove situacije.

Monstruozna bića koja napadaju noću donose stalni osjećaj opasnosti, a serija postavlja mnoga pitanja o prirodi grada, njegovom porijeklu i razlozima zašto ljudi ne mogu otići.

Šta nas čeka u finalu?

Sudeći po tizeru, konačno ćemo dobiti odgovore na pitanja da li je i kako moguće napustiti grad, ali i ko je misteriozni "žuti čovjek" koji se pojavljuje u posljednjoj sceni i, kako se čini, ubija Džima, a koji je ključan za funkcionisanje Fromvila.

Izvor: YouTube/KinoCheck.com

Kao što znate, u trećoj sezoni postajemo svjesni da se čudovišta koja su lutala Fromvilom više nisu zadovoljavala time da se samo pojavljuju iz šume nakon zalaska sunca, te su čak i pustili životinje iz torova, a sve kako bi ljudi imali što siromašniji život. Sada postaje jasno da će ljudi bukvalno biti dovedeni do ivice, a ono što ih čeka sa druge strane gore je od svega što su mogli da zamisle.

U tizeru su posebno odjeknule riječi: "Znanje ima svoju cijenu", a primjećujemo i nove likove koje do sada nismo vidjeli u seriji.

Izvor: YouTube/KinoCheck.com

Ostaje da sačekamo i trejler, a do finala nas dijeli samo dva mjeseca!

(Mondo.rs)