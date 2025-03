Ako ne možete da dočekate finale "From" ova serija je dušu dala za bindžovanje: Triler koji će vas držati na ivici

Ukoliko vam je "leglo" ovo ostvarenje, sigurno će vam se dopasti i serija "Evil" koja bilježi sjajne ocjene kako na Rotten Tomatoes, tako i na Imdb

Ukoliko spadate u one koji su "odlijepili" na seriju "From", vjerujemo da vam je kroz glavu sigurno prošlo - ko će sad da čeka do 2026. na finalnu sezonu. Ipak, nema nam druge, a ovo vrijeme možemo da prekratimo nekim drugim, sličnim ostvarenjima.