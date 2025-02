Ljudi se masovno vraćaju Netfliksovom remek-djelu: Ako ste voljeli "From" obožavaćete i "Dark"

Ovo je serija kojoj morate da date šansu!

Izvor: Netflix

Svijet je, bez sumnje, potpuno odlijepio za serijom "From" koja je pravu popularnost stekla tek posljednjom sezonom. Godinama se provlačila ispod "radara" sve dok ljudi na TikToku nisu masovno počeli da komentarišu, a onda je odjeknula gotovo preko noći ostavivši gledaoce gladnim konačnog razrješenja i odgovora koje traže od prve sezone.

No, ukoliko ste ljubitelji ovakvog tipa misterija sa elementima horora, imamo pravu poslasticu! Riječ je o seriji "Dark" koja nije novijeg datuma, no čini se da se upravo sa ovim ostvarenjem ponavlja priča kao sa "From".

Gledaoci se masovno vraćaju ovoj njemačkoj seriji koja je premijeru imala 2017. godine. Ipak, čini se da je tek sada dobila titulu Netfliksovog remek-djela.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Gledaoci i kritičari su saglasni - serija je toliko kompleksna i intrigantna da će vas naterati da telefon zamijenite belježnicom kako biste ispratili radnju. Ali vredi! Da, trebaće vam malo vremena da pohvatate "konce", a sama priča tek tada dodatno postaje intrigantna.

O čemu se radi u seriji "Dark"?

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Radnja prati nestanak dvoje djece u malom njemačkom gradiću – što daje ozbiljne "Stranger Things vibracije" – i mračnu prošlost tog mjesta, koja se razotkriva zajedno sa dvostrukim životima i narušenim odnosima među četiri porodice dok očajnički tragaju za nestalim mališanima.

Serija "Dark", prva sezona Izvor: YouTube

"Ova misteriozna drama donosi složenu slagalicu ispunjenu neočekivanim obrtima, sa nizom intrigantnih likova, od kojih su svi, svjesno ili nesvesno, povezani sa mračnom istorijom grada", navodi se u opisu serije.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Priča uključuje natprirodne elemente koji vode nazad u isti gradić 1986. godine, a radnje se konstantno odvijaju u drugim dimenzijama. Upravo je ovo okosnica serije "From" zbog čega je "Dark" direktno lansirana na listu sličnih ostavenja.

Inače, glumačku ekipu čine Luj Hofman, Liza Vikari, Đina Štibic, Maja Šene, Oliver Masuči i Andreas Pičman, koje su kritičari nahvalili zbog njihove izuzetne glume.

Serija "Dark", treća sezona Izvor: YouTube

Reakcije ljudi

Posljednja sezona prikazana je 2020. no i dalje privlači nove gledaoce, a reakcije ne izostaju.

"Najbolja serija ikada, po mom mišljenju! Ali ovo nije serija koju možete pratiti dok istovremeno skrolujete po telefonu, haha. Možda će vam čak trebati i sveska!", "O da, pravo remek-djelo", "Ja ne vjerujem šta sam odgledao. Najbolja serija ikada. Ali morate biti strpljivi da biste je u potpunosti razumjeli...", "Vredno gledanja", "Gledam je po drugi put, verujte mi, tek su mi se sada kockice složile"... samo je delić komentara.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Sa njima su saglasni i kritičari sa Rotten Tomatoes-a s obzirom na to da su seriji dali impresivnih 95 procenata.

Njihov zaključak glasi: "Misterija u Dark-u se postepeno raspliće, istovremeno je napeta i zastrašujuća, kulminirajući jezivim, filmskim trijumfom u sci-fi noir žanru."

Inače, sve tri sezone serije Dark dostupne su za strimovanje na Netflixu. Pogledajte neke od scena u galeriji u nastavku:

(MONDO)