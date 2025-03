Skrivena poruka iza Džejmijevog sendviča u hit seriji "Adolescence": Da li ste primijetili o čemu se zapravo radi?

Stručnjak je otkrio "pametnu" skrivenu poruku iza toga što je Džejmiju ponuđeno pola sendviča u Netflixovoj hit seriji "Adolescencija".

Izvor: Printscreen / Netflix

Mladi glumac Oven Kuper, 15 godina, dobio je ogromne pohvale za svoju ulogu 13-godišnjeg Džejmija Milera - koji je optužen za ubistvo.

Epizoda koja je naišla na najveće pohvale je treća, u kojoj lik Džejmija intervjuiše psihijatrica Brioni (Erin Derti).

Adolescence scena iz serije

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Kako piše Daily Mail, postojala je skrivena poruka iza jednog od rekvizita korišćenih u napetoj sceni. Kada Brioni stigne, kaže Džejmiju da mu je sačuvala polovinu svog sendviča sa sirom i kiselim krastavčićima - a psiholog tvrdi da je ovaj gest bio test.

Stručnjakinja Danijel Heig je za "Tyla" izjavila: "Polovina sendviča, posebno činjenica da sadrži nešto što Džejmi ne voli, mogla bi biti način da se testira njegova reakcija."

"Da li će ga odgurnuti? Da li će ga pojesti iz pristojnosti? Da li će komentarisati? Ove reakcije pružaju uvid u njegovu ličnost."

"Ako ga jednostavno trpi bez prigovora, to može sugerisati istoriju osjećanja bespomoćnosti i navikavanja na to da mu se stvari rade, a ne da se rade za njega. To je pametan način da se procijeni kako Džejmi vidi sebe u odnosu na autoritete, i da li se osjeća sposobnim da istakne svoje potrebe."

Daniel je dodala da ništa u psihološkom okruženju nije slučajno, pa čak ni vruća čokolada, koja je dizajnirana da ga podsjeti na dom i stvori osjećaj komfora.

Scena iz serije Adolescence sa sendvičom Izvor: Youtube / Stardom Spotlight

Četvoroepizodna drama prati događaje oko hapšenja i istrage 13-godišnjeg Ovenovog lika zbog ubistva djevojke iz njegove škole. Sve epizode su snimljene u jednom kontinuiranom kadru bez montaže.

Jedan novinski kritičar je rekao, da bi njegova savršena izvedba u tako zahtevnoj ulozi mogla biti najbolji debi na ekranu u posljednjih 50 godina. Stručnjaci iz industrije se slažu kako sve više ljudi gleda seriju, a priče o nagradama postaju sve glasnije.

Rame uz rame s De Nirom

Robert De Niro je dugo bio favorit za osvajanje Emija za najboljeg glumca u ograničenoj seriji ili Tv filmu zbog svoje uloge bivšeg američkog predsjednika Džordža Mulena u Netflixovoj seriji "Zero Day." U posljednjim nedjeljama, Kuper je pao na četvrto mjesto, iza novog favorita Kolina Farela za "The Penguin" i Kevina Klajna u "Disclaimer"- u.

Ovo je nevjerovatan preokret s obzirom da je De Niro, sa 81 godinom, bio upitan da pruži životni savet mladom glumcu kada su zajedno gostovali u emisiji BBC "One The One Show".

Oven Kuper i Robert De Niro u emisiji

Izvor: Youtube printscreen/ Paris Ascot

De Niro je rekao mladom glumcu: "Pa, mislim da je dobro započeo, to je najvažnija stvar. I samo nastavi. Nastavi! Drži se toga... mislim, tu je. Sada je to zdrav razum, šta raditi, a šta ne raditi. Pokušaj da izbegneš nevolje i sve te stvari i bićeš uspješan. Bićeš dobro!"

