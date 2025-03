Samo jedna epizoda u istoriji dobila čistu desetku: Znate li o kojoj seriji je riječ?

Na Netfliksu se pojavila nova hit serija - iako su gledaoci oduševljeni likovima i pričom, svi podsećaju na "jednu jedinu epizodu koja je dobila ocjenu 10 od 10 na IMDb"

Izvor: YouTube/Breaking bad and better call Saul

Netfliks je upravo objavio novu hit seriju "Adolescence", za koju mnogi kažu da je remek-djelo i trenutno ima 100 posto pozitivne kritike na Rotten Tomatoes.

Ali uprkos tome, nijedna od epizoda nove serije nije ni blizu savršenog rezultata od 10 na čuvenoj IMDb platformi, piše Index.

Čak i kultne serije poput "Game of Thrones", "Six Feet Under" ili "Better Call Saul" nikada nisu postigle savršen rejting. Najviši koji su uspjeli da dostignu je 9,9. I upravo zato je zanimljivo da postoji samo jedna epizoda koja je dobila savršenu desetku, a to je serija koju većina vas dobro poznaje. Riječ je o seriji Breaking Bad.

Jedna od epizoda njene pete sezone, "Ozimandias", jedina je epizoda u istoriji televizije koja ima ocjenu 10/10 na IMDb-u.

Izvor: YouTube/Breaking bad and better call Saul

"Bez sumnje, to je najbolja epizoda bilo koje TV serije", jedan je od najpopularnijih komentara na IMDb-u. Ljudi kažu da tokom epizode doživljavaju naizmjenična osjećanja napetosti, stresa, šoka, tuge i da je gledaju bukvalno bez daha.

Epizodu je režirao Rajan Džonson, a inspirisana je istoimenom pjesmom Persija Šelija, koja govori o padu carstva velikog kralja. Kao što se kraljevstvo raspada u pjesmi, tako se i cijeli svijet Voltera Vajta raspada u seriji.

Sam kreator serije, Vins Giliban, izjavio je da će ova epizoda zauvijek ostati najbolja epizoda koju su ikad snimili ili će ikada napraviti.

Podsjetite se ove scene:

Breaking bad - Henkova smrt Izvor: YouTube/Breaking bad and Better call Saul

(Index, MONDO)