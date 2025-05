Stiže horor serija zbog koje nam se digla kosa na glavi: Zbog jezive priče o Penivajzu spavaćete sa upaljenim svjetlom

HBO Max je konačno objavio prvi tizer za seriju "It: Welcome to Derry", dugo očekivani prednastavak horor franšize "To".

Izvor: printscreen/youtube/Max

Kada je riječ o horor žanru, teško da ijedan može da stane na "crtu" franšizi "To" ("It"). Klovn Penivajz i njegovo: "We all float down here" ("Mi svi plutamo ovde"), sa prepoznatljivim crvenim balonom gospodario je mnogima u noćnim morama, a sada konačno dobijamo novi nastavak zlokobne priče Stivena Kinga.

Radnja serije

Serija "It: Welcome to Derry" vodi nas decenijama unazad – tačno 27 godina prije događaja prikazanih u hit filmovima "It" (2017) i "It: Chapter Two" (2019), koje je režirao Endi Mušijeti i koji su zasnovani na kultnim romanima Stivena Kinga.

Radnja je smještena u mračni gradić Deri u saveznoj državi Mejn, koji je poznat po tome što svakih 27 godina budi drevno zlo koje se hrani strahom – najčešće dečjim.

Izvor: printscreen/youtube/Max

U prvom tizeru, upoznajemo novu generaciju likova koji će se suočiti s jezivom silom koja proganja grad kroz vijekove. Iako se zlokobni klovn Penivajz ne pojavljuje odmah, njegova prisutnost obavija svaku scenu – a njegovo zastrašujuće pojavljivanje na kraju tizera izaziva pravu parališući strah.

Pogledajte trejler:

Tizer za seriju IT: Welcome to Derry Izvor: YouTube

Ko su glumci?

Ljubitelje franšize posebno će obradovati povratak Bila Skarsgarda u ulozi zastrašujućeg Penivajza. Pored njega, u glumačkoj postavi nalaze se i Tejlur Pejdž, Džovan Adepo, Kris Čolk, Džejms Rimar, Stiven Rajder, Madlin Stou i Rudi Mankuso.

Izvor: printscreen/youtube/Max

Kreativni tim predvode Endi Mušijeti i njegova sestra Barbara, koji su već obeležili ovu horor sagu filmskim adaptacijama. U razvijanju serije pridružili su im se Džejson Fuks i Bred Keleb Kejn, koji zajedno potpisuju ulogu showrunnera. Produkciju predvodi HBO u saradnji sa Warner Bros. Television i produkcijskom kućom Double Dream.

Među izvršnim producentima nalaze se i Skarsgard, Fuks, Kejn, Roj Li, Dan Lin i Dejvid Kotsvort. Podsetimo, filmska saga It zaradila je više od 1,17 milijardi dolara širom svijeta, što je seriji obezbijedilo ogromna očekivanja, ali i publiku željnu novih poglavlja iz ovog svijeta strave.

Premijera serije "Welcome to Derry" zakazana je za jesen 2025. na HBO kanalu i streaming platformi HBO Max i jedno je sigurno - ne možemo da je dočekamo!

