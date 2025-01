Ova Netflix horor serija je ocijenjena sa 100% na Rotten Tomatoes-u

"Marianne" je definitivno serija koju morate da pogledate ukoliko volite horore.

Ljubitelji horora će se složiti - posljednjih godina, svjetska scena nije se mogla baš pohvaliti dobrim filmovima i serijama ovog žanra. Doduše, priznajemo, strah kao univerzalno osjećanje nije univerzalnog oblika, što umnogome otežava izbor najboljeg horora.

U isti mah, nije da nije bilo "bisera" sa engleskog govornog područja koji su osvetlali obraz, kao što su: "Stranger Things", "From", "The Last of Us", "Haunting of Blue Manor", "Penny Dreadfull", "The Midnight Club" i mnogi drugi.

Sa druge strane, ukoliko tražite dobre horore obevezno bi trebalo da "čekirate" evropsku scenu, jer će vas određena danska i francuska ostvarenja prijatno iznenaditi. Upravo je jedna francuska serija uspjela da "prešiša" sve druge naslove, i da, gotovo preko noći, postane i najgledanija i najbolje ocijenjena.

"Marianne" je za kratko vrijeme dospela na sam vrh lista, te je na Rotten Tomatoes-u dobila 100% (što se, realno, nije skoro dogodilo sa nekim ostvarenjem), dok na IMDb-u ima podjednako visoku ocjenu 7.4.

Serija koju su opisali kao jednom od najnapetijih i najstrašnijih zbog koje ćete "spavati sa upaljenim svjetlima već nakon prve sezone" preplašila je i legendarog Stivena Kinga, majstora horora, koji je svojim obožavateljima toplo preporučio da je pogledaju.

O čemu se radi u "Marianne"?

Horor televizijsku seriju je kreirao i režirao Samjuel Bodin, a napisali su je Bodin i Kvok Dang Tran. U glavnim ulogama su Viktor Dibo, Lisi Bužena i Tifen Davioa.

Radnja prati mladu spisateljicu Emu, koja otkriva da likovi iz njenih horor romana postoje i u stvarnom svijetu.

Priča govori o moćnoj veštičjoj magiji na selu u Francuskoj, počevši od trenutka kada se žena obesi pred očima svoje prijateljice iz detinjstva, Eme. Nakon toga, ona se vraća u svoje rodno selo u potrazi za odgovorima o smrti svoje prijateljice.

Ukoliko ste ljubitelji sporih, "atmosferičnih" horora, "Marianne" je pravi izbor, s obzirom da je pravi "slow burn" – gradi napetost postepeno, držeći vas na ivici dok vas iznenadne scene šokiraju.

Inače, serija je premijerno prikazana 13. septembra 2019. godine na Netfliksu, ali je otkazana nakon prve sezone u januaru 2020. godine, vjerovatno zbog pandemije. No, mnogi su mišljenja da ovo ostvarenje definitivno zaslužuje nastavak.

Šta kažu ljudi?

"Duboko uznemirujuće, ali istovremeno zabavno i zavisnički privlačno", "Serija je gotovo savršena i postavlja nove standarde za francuski neo-gotik. Pametna, napeta, izuzetno dobro osmišljena i režirana, s besprekornim glumačkim izvedbama i briljantnim scenarijem", "Postepeno vas proganja, a onda vas šokira sa savršeno tempiranim trenucima strave", "Po kvalitetu je slična "The Haunting of Hill House" – i to je vjerovatno najveći kompliment koji mogu da dam", "Neverovatno uznemirujuća i jeziva, drži vas u konstantnoj napetosti i neizvjesnosti", samo je deo recenzija koje se mogu pročitati, te obavezno dajte priliku "Marianne", i javite nam utiske!

