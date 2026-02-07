Glumca Stiva Karela imaćemo uskoro prilike da gledamo u novoj seriji "Rooster" na HBO-u.
Možda će ovaj put Stiv Karel izvući živu glavu iz Tv serije. Nakon što su njegovi likovi ubijeni u posljednje dvije serije - "The Four Seasons" i "The Morning Show" zvijezda serije Office" i komedije "The 40 year old virgin" ponovo je u akciji u predstojećoj HBO humorističkoj seriji "Rooster" ("Pijetao").
Prvi trejler objavljen je u četvrtak i prikazuje Karela u njemu tipično sjajnom izdanju kao pisca neobičnog nadimka, i napaćenog oca koji pokušava da se izbori sa problemima kontrole bijesa svoje ćerke (Čarli Klajv).
Kako navodi HBO: "Komedija smještena na univerzitetski kampus, koja prati komplikovan odnos između jednog pisca (Karel) i njegove ćerke (Klajv)."
Pored Karela i Klajv, serija ima jaku ansambl podjelu u kojoj su i Danijel Dedvajler (The Piano Lesson), Fil Danster (Ted Lasso), Džon Si Mekginli (Scrubs) i Loren Caji (Legion). U seriji se pojavljuje i Koni Briton (Friday Night Lights).
Pogledajte još kadrova:
Igrao 40-godišnju djevicu, sad se vraća u seriji "Pijetao": Da li bi nova komedija mogla da mu donese Emija?
Mogu li HBO i autor serije Ted Lasso da pomognu Karelu da konačno osvoji nagradu Emi? Iako i dalje važi za jednog od najpouzdanije zabavnih Tv glumaca, Karel do sada nije uspio da osvoji nagradu uprkos 11 nominacija tokom godina. Deset od tih nominacija dobio je za glumu i produkciju u seriji "Office", dok je posljednja stigla za ulogu u seriji "The Morning Show". (Karel, međutim, ima Zlatni globus i dve SAG nagrade za rad na seriji "Office".)
Nova HBO humoristična serija "Pijetao" imaće premijeru 9. marta na HBO Max striming platformi. Nove epizode sezone od ukupno 10, u produkciji Warner Bros. Televisiona, izlaziće jednom sedmično sve do ponedjeljka, 11. maja.