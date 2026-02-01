Kao i u prethodnim sezonama, detalji o likovima drže se u strogoj tajnosti.

Izvor: YouTube/Sharecare | Medical Matters

Glumačkoj postavi popularne HBO-ove serije "Bijeli lotos" u četvrtoj sezoni pridružuju se Helena Bonam Karter i Kris Mesina. Nakon višemjesečnih nagađanja, HBO je i zvanično potvrdio da će dvoje iskusnih glumaca zaigrati u novom nastavku nagrađivane antologijske serije čiji je autor Majk Vajt.

Ovoga puta radnja serije seli se u Francusku, gdje će se prepoznatljiva društvena satira odvijati na mediteranskoj obali i u Parizu.

Vidi opis Zvijezda "Harija Potera" u novoj sezoni "Bijelog lotosa": Otkriveni novi detalji, stiže i ovaj poznati glumac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 19 / 19

Nova lokacija donosi drugačiji ambijent, ali zadržava mračan humor i oštru kritiku savremenog društva po kojima je "Bijeli lotos" postao globalni hit.

Nova lica i povratak poznatih imena

Pored Bonam Karterove i Mesine, u seriji će debitovati i Marisa Long, kojoj će ovo biti prva televizijska uloga.

Njih troje pridružuju se već najavljenoj glumačkoj ekipi u kojoj su Stiv Kugan, Aleksander Ludvig, Ej Džej Mičalka i Kaleb Džonte Edvards.

Kao i u prethodnim sezonama, detalji o likovima drže se u strogoj tajnosti.

Snimanje na Francuskoj rivijeri

Nova sezona biće fokusirana na Šato de La Mesardijer u Sen Tropeu, palatu iz 19. vijeka koja je preuređena u luksuzni hotel i koja će služiti kao glavno mjesto radnje. Majk Vajt se vraća kao jedini scenarista, reditelj i izvršni producent, nastavljajući da istražuje složene odnoseizmeđu bogatih turista i osoblja odmarališta koje im stoji na raspolaganju.

Početak snimanja planiran je za april, a produkcija bi trebalo da traje do oktobra 2026. godine na više lokacija širom Francuske rivijere.