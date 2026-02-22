logo
Evrovizija ove godine bez Duške Vučinić? Velike promjene na RTS-u nakon 3 decenije

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Duškina izjava prošle godine pokrenula je lavinu komentara, a sada, uoči Pjesme za Evroviziju 2026, ponovo se spekuliše o njenom komentarisanju pomenutog takmičenja.

Duška Vučinić možda neće komentarisati evroviziju Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prenos Evrovizije u Srbiji godinama je nezamisliv bez prepoznatljivog glasa Duške Vučinić. Svojim komentarima, iskustvom i velikim znanjem o takmičenju, ona publiku vodi kroz svaku kompoziciju tokom sve tri večeri, bez obzira na to u kom gradu se festival održava.

Ipak, posle dugog niza godina na istoj poziciji, Duška je prošle godine pred kamerama otkrila da bi uskoro moglo da dođe do promjene u njenoj karijeri.

Na pitanje voditeljke da li je nekada pomislila:

"E, sada mi je svega dosta, ovo mi je posljednja Evrovizija“, Duška je iznenadila odgovorom:

"Pa mislim da će uskoro i biti", odmah je rekla Duška i dodala:

"Da, mislim da će uskoro i biti. Mada, kako bih rekla, ja se tokom tih godinu dana uželim svega tog, tog specifičnog adrenalina. Živjeti tih 12 dana sa tim ljudima koji su veseli, raspoloženi, uvijek nasmejani, ali opet uvek u strahu, bez razmišljanja o konkurenciji. Lep je ambijent", rekla je tada Duška.

Ova izjava pokrenula je spekulacije da bi Srbija uskoro mogla da ostane bez njenog prepoznatljivog komentarisanja tokom Evrovizije. Ostaje da se vidi da li će se Duška Vučinić i ove godine naći u ulozi komentatorke ili će publika slušati neko novo ime.

