Epizoda koju nećete gledati koštala 30 miliona: Znate li koje serije je HBO ukinuo zbog "Viteza sedam kraljevstava"?

Epizoda koju nećete gledati koštala 30 miliona: Znate li koje serije je HBO ukinuo zbog "Viteza sedam kraljevstava"?

Autor N.D. Izvor mondo.rs

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

U razvoju je još nekoliko prikvela, pa čak i nastavaka "Igre prestola", poput "Egonovo osvajanje" i "Morska zmija", ali postoji i dosta projekata koji nikada nisu realizovani.

HBO odustao od Bloodmoon Izvor: YT printscreen HBO MAX

Peta epizode prve serzone serije "Vitez Sedam Kraljevstava" naslovljena "U ime Majke", povezuje se sa jednim spin-ofom serije "Igra prestola" koji je HBO odlučio da ne snimi.

Mreža je tokom godina postepeno širila svoj Vesteros univerzum, počevši od "Kuće zmaja", a sada i sa "Vitezom", a u razvoju je još nekoliko prikvela, pa čak i nastavaka "Igre prestola", poput "Egonovo osvajanje" i "Morska zmija", ali postoji i dosta projekata koji nikada nisu realizovani.

Među njima je i prvi spin-of koji je ušao u produkciju, "Bloodmoon", koji bi obrađivao Doba heroja i Dugu noć. Iako je navodno potrošeno 30 miliona dolara na pilot epizodu, HBO je odustao od serije.

Tu je bio i nastavak o Džonu Snježnom sa Kitom Haringtonom, koji je trenutno na čekanju, ali bi potencijalno mogao biti oživljen.

Mnogo manji projekat od ta dva bio je spin-of smješten u Buvarnu (Flea Bottom), sirotinjsku četvrt Kraljeve Luke gdje žive najsiromašniji stanovnici grada i gdje vlada visok kriminal. Serija je bila u razvoju, a zatim tiho otkazana 2021. godine, ali peta epizoda "Viteza Sedam Kraljevstava" je praktično oživljava.

Peta epizoda je sjajna priča iz Buvarne

"U ime Majke" je bila najavljena kao velika borbena epizoda, ali zapravo više vremena provodi u prošlosti. Dobijamo flešbekove mladog Danka i njegove prijateljice Rafe  dok kradu od palog vojnika na bojnom polju, pokušavaju da prodaju plen i upadaju u sukob sa opasnim kriminalcem – sve to u uskim ulicama Buvarne.

Zahvaljujući jedinstvenoj perspektivi serije, ovo je najdetaljniji prikaz kako zaista izgleda život njenih stanovnika u čitavom franšiznom univerzumu, i koliko on može biti mračan, prljav i opasan.

Ove scene su podjednako fascinantne kao i "suđenje sedmorici" sa kojim su paralelno prikazane. Zanimljivo je videti drugačiji deo Kraljeve Luke od onog na koji su se fokusirale "Igra prestola" i "Kuća zmaja", kao i potpuno drugačiji život od onog koji vode plemići,

Finale prve sezone Viteza Sedam Kraljevstava biće emitovano u nedjelju, 22. februara u 22 časa na HBO i HBO Max.

