Snimak nove HBO serije razbjesnio na mrežama: Sve je bilo u redu dok u kadar nije stao ovaj glumac (Video)

Serija "Hari Poter" je novi projekat kanala HBO koji će nas nakon mnogo godina vratiti u Hogvorts. Imena glumaca koji će zamijeniti prvu postavu su "dizale obrve" i prije, ali nakon novog snimka, nastao je haos.

Izvor: Everett Collection/Shutterstock

Ukoliko ste fan priče o malenom čarobnjaku Hariju Poteru, onda znate da ćete uskoro gledati seriju koja nas vraća u Hogvorts. Svima omiljene glumce, naravno, mijenja nova postava, a na društvenoj mreži X je sada objavljen i video koji je dirnuo i razbjesnio mnoge.

Vidjećemo kako Danijel Redklif pomoću AI predaje sovu novom Hariju Poteru, Hermionu kako predaje štapić glumici Arabeli Stenton, Rona Vizlija sa šahovskom tablom, a onda i profesora kojeg smo mrzili i voleli više od svih - Severusa Snejpa.

Dok vam u glavama odzvanja "Always" koje je svojevremeno izgovorio slavni Alan Rikman, u kadar ulazi glumac Papa Eseidu i tu kreće nezadovoljstvo u komentarima.

Pogledajte snimak:

The actors from the Harry Potter films are passing the baton to the new actors of the HBO seriespic.twitter.com/TrkdHYbvR2 — Daily Harry Potter (@TheDailyHPotter)February 9, 2026

Televizijska adaptacija serijala Hari Poter najavljena od strane HBO izazvala je veliku pažnju ne samo zbog želje da ponovo zarnimo u svijet Džej Kej Rouling, već i žestokih reakcija na izbor Papa Eseide kao Severusa Snejpa.

Fanovi su u komentarima ispod ovog videa istakli da je Roulingova jasno opisala lik u knjigama i da je trebalo angažovati glumca koji liči na Rikmana. U pojedinim komentarima se čak navodi da je izbor glumca motivisan politikom raznolikosti, a ne vjernosti prema originalu.

Sa druge strane, oštra kritika koja se mogla pročitati na internetu naišla je i na osudu poznatih članova "Hari Poter" zajednice. Džejson Ajzaks koji je u originalu igrao Lusijusa Malfoja je javno kritikovao negativne komentare o novom Snejpu kao rasističke i nepravedne, hvaleći kolegu kao sjajnog glumca koji zaslužuje priliku.