Epizoda serije "A Knight of the Seven Kingdoms" među najbolje ocijenjenima u franšizi "Igre prestola"

Peta epizoda serije "A Knight of the Seven Kingdoms" (Vitez sedam kraljevstava) postala je jedna od najbolje ocijenjenih epizoda iz franšize "Game of Thrones" ("Igra prestola") na IMDb-u.

Izvor: HBO/YouTube

Epizoda pod nazivom “In the Name of the Mother” (U ime Majke) prvobitno je debitovala sa savršenom ocjenom 10, dok se trenutno nalazi na i dalje impresivnih 9,8.

Nakon relativno vedrog početka sezone, radnja je ove sedmice dobila dramatičan zaokret pokretanjem suđenja poznatog kao „Suđenje sedmorice“.

Vitez skitnica Dank osuđen je na borbu za pravdu nakon niza nesrećnih optužbi povezanih s Targarjenima, napada na princa Eriona i navodne otmice njegovog štitonoše Ega, za kojeg Dank nije znao da je zapravo nestali princ Egon. Međutim, njegov tužilac Erion odlučio se za suđenje sedmorice umjesto klasične borbe jedan na jedan, što je značilo da i on i Dank mogu izabrati po šestoricu boraca koji će stati uz njih.

Iako je sukob bio manjeg obima u odnosu na spektakularne bitke na koje su gledaoci navikli u pretposljednjim epizodama "Igre prestola", i uz znatno manje uloge, borba je bila brutalna i krvava, a publika ju je oduševljeno prihvatila.

Visoka ocjena epizode “In the Name of the Mother” svrstala ju je među elitno društvo, pa se sada nalazi među pet najbolje ocijenjenih epizoda u čitavoj franšizi.

Epizoda “Hardhome” (Oštrozimlje), odnosno osma epizoda pete sezone Igre prijestola, ima istu ocjenu, dok su bolje rangirane samo “The Winds of Winter” (Vjetrovi zime), završnica šeste sezone, i “Battle of the Bastards” (Bitka kopiladi), takođe iz šeste sezone, sa ocjenom 9,9, piše GameRadar+.

Na samom vrhu nalazi se kultna epizoda “The Rains of Castamere” (Kiše Kastamera) iz treće sezone, sa maksimalnom ocjenom 10.

Kada je riječ o seriji House of the Dragon (Kuća zmaja), najbolje ocijenjena epizoda je “The Red Dragon and the Gold” (Crveni zmaj i zlato) iz druge sezone, sa ocjenom 9,4.