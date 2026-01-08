Sve što znamo o 4. sezoni "Bijelog lotusa": Luks hotel u Evropi, novi misteriozni zapleti i povratak likova

Pitanje lokacije je konačno dobilo odgovor – četvrta sezona serije "Beli lotus“ snimaće se u Francuskoj.

Izvor: pritnscreen/youtube/Max

Treća sezona popularne serije "Bijeli lotus" završena je u aprilu prošle godine, a publika već sa velikim nestrpljenjem očekuje nove zaplete u četvrtoj sezoni. Antologijska serija autora Majka Vajta i sa trećom sezonom potvrdila je kultni status, uz konstantno obaranje rekorda gledanosti.

Finale treće sezone pratilo je 6,2 miliona gledalaca, što predstavlja rast od 51 odsto u odnosu na finale druge sezone i čak 158 odsto u poređenju sa premijerom treće sezone, koja je takođe bila rekordna. Dok fanovi čekaju nove informacije, evo šta je do sada poznato o četvrtoj sezoni.

Četvrta sezona je potvrđena

Dobra vijest za sve obožavaoce – nastavak je zvanično potvrđen. HBO je još u januaru 2025. godine, nekoliko nedjelja prije premijere treće sezone, potvrdio snimanje četvrte sezone. Majk Vajt se ponovo vraća kao scenarista i reditelj, što garantuje prepoznatljiv ton i stil serije.

Radnja

Majk Vajt je već nagovijestio da uvijek ima mesta za još ubistava u hotelima 'White lotus', pa publiku očekuje nova doza misterije i isprepletanih ljudskih sudbina. Ipak, deluje da se autor želi vratiti temama sa samog početka serije.

U zvaničnom podkastu serije rekao je:

Izvor: pritnscreen/youtube/Max

"Želim da napravim nešto što se malo vraća na prvu sezonu, gde se satirišu stvari o kojima znam – umjetnost i kritika, filmovi, slava i poznate ličnosti. Nešto poput filmskog festivala ili situacije iz svijeta umetnosti. Djeluje mi kao nova tema za istraživanje, možda malo manje ‘intelektualna’ od onoga što smo radili, ali i dalje puna ‘soka’."

Lokacija

Pitanje lokacije je konačno dobilo odgovor – četvrta sezona serije "Bijeli lotos“ snimaće se u Francuskoj. Tačne lokacije još nisu otkrivene, ali je izvršna potpredsednica HBO-a, Frančeska Orsi, još u februaru prošle godine za Dedlajn nagovijestila da su šanse velike da to bude negdje u Evropi.

S obzirom na saradnju serije sa hotelskim lancem The Four Seasons, snimanje bi moglo da se odvija u nekom od njihovih francuskih hotela – na Azurnoj obali, u Parizu ili u Alpima, tačnije u Megjevu. Ipak, zimska sezona u planinama djeluje malo vjerovatno, jer je sam Vajt priznao da ne voli hladnoću.

"Uvjeren sam da nikada nećemo imati sezonu na hladnoći. Nikad ne reci nikad, ali bio bih iznenađen", rekao je u podkastu Bila Simonsa.

Vajt je dodao i da bi u budućnosti volio da snima u Australiji, kako bi serija obišla svaki kontinent. Takođe je otkrio da je treća sezona prvobitno trebalo da se odvija u Japanu, pa ni ta ideja nije potpuno odbačena.

Datum izlaska

Četvrta sezona je još u fazi pretprodukcije i nema zvaničan datum premijere. Ipak, strani mediji pišu da snimanje počinje tokom 2026. godine. Poređenja radi, treća sezona se snimala šest mjeseci tokom 2024, a premijerno je prikazana 16. februara 2025, što daje okvirnu predstavu kada bi novi nastavci mogli da stignu.

Glumačka postava

Za sada su potvrđena dva nova imena u glumačkoj ekipi – Ej Džej Mičalka i Aleksandar Ludvig. Iako još nema zvanične potvrde, Deadline je objavio da je Helena Bonam Karter bila u ranim pregovorima za glavnu ulogu.

Kao i ranije, postoji mogućnost povratka nekih starih likova. Džon Grajs, koji tumači lik Grega, rekao je da nije siguran da li će se vratiti:

"Mislim da ne, ali ne znam. Svaki put kada odem, pretpostavim da je gotovo. Ne postoji način da se predvidi šta Majk Vajt planira“, rekao je za The Hollywood Reporter.

Izvor: printscreen/youtube/Max

Otvorena za povratak je i Nataša Rotvel, koja je igrala Belindu.

"Nisam razgovarala sa Majkom o povratku. Ne znam ništa. Ja sam kao Džon Snou“, izjavila je za američke medije, dodajući da bi bilo zanimljivo vidjeti kako se Belindin život zakomplikovao nakon odluka koje je donijela.

U opticaju su i glasine o mogućoj "all-star" sezoni sa povratkom više poznatih likova, ideji koju je i sam Vajt podržao, iako je priznao da bi takav projekat bio veliki logistički izazov.