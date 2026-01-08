Pitanje lokacije je konačno dobilo odgovor – četvrta sezona serije "Beli lotus“ snimaće se u Francuskoj.
Treća sezona popularne serije "Bijeli lotus" završena je u aprilu prošle godine, a publika već sa velikim nestrpljenjem očekuje nove zaplete u četvrtoj sezoni. Antologijska serija autora Majka Vajta i sa trećom sezonom potvrdila je kultni status, uz konstantno obaranje rekorda gledanosti.
Finale treće sezone pratilo je 6,2 miliona gledalaca, što predstavlja rast od 51 odsto u odnosu na finale druge sezone i čak 158 odsto u poređenju sa premijerom treće sezone, koja je takođe bila rekordna. Dok fanovi čekaju nove informacije, evo šta je do sada poznato o četvrtoj sezoni.
Sve što znamo o 4. sezoni "Bijelog lotusa": Luks hotel u Evropi, novi misteriozni zapleti i povratak likova
Četvrta sezona je potvrđena
Dobra vijest za sve obožavaoce – nastavak je zvanično potvrđen. HBO je još u januaru 2025. godine, nekoliko nedjelja prije premijere treće sezone, potvrdio snimanje četvrte sezone. Majk Vajt se ponovo vraća kao scenarista i reditelj, što garantuje prepoznatljiv ton i stil serije.
Radnja
Majk Vajt je već nagovijestio da uvijek ima mesta za još ubistava u hotelima 'White lotus', pa publiku očekuje nova doza misterije i isprepletanih ljudskih sudbina. Ipak, deluje da se autor želi vratiti temama sa samog početka serije.
U zvaničnom podkastu serije rekao je:Izvor: pritnscreen/youtube/Max
"Želim da napravim nešto što se malo vraća na prvu sezonu, gde se satirišu stvari o kojima znam – umjetnost i kritika, filmovi, slava i poznate ličnosti. Nešto poput filmskog festivala ili situacije iz svijeta umetnosti. Djeluje mi kao nova tema za istraživanje, možda malo manje ‘intelektualna’ od onoga što smo radili, ali i dalje puna ‘soka’."
Lokacija
Pitanje lokacije je konačno dobilo odgovor – četvrta sezona serije "Bijeli lotos“ snimaće se u Francuskoj. Tačne lokacije još nisu otkrivene, ali je izvršna potpredsednica HBO-a, Frančeska Orsi, još u februaru prošle godine za Dedlajn nagovijestila da su šanse velike da to bude negdje u Evropi.
S obzirom na saradnju serije sa hotelskim lancem The Four Seasons, snimanje bi moglo da se odvija u nekom od njihovih francuskih hotela – na Azurnoj obali, u Parizu ili u Alpima, tačnije u Megjevu. Ipak, zimska sezona u planinama djeluje malo vjerovatno, jer je sam Vajt priznao da ne voli hladnoću.
Sve što znamo o 4. sezoni "Bijelog lotusa": Luks hotel u Evropi, novi misteriozni zapleti i povratak likova
"Uvjeren sam da nikada nećemo imati sezonu na hladnoći. Nikad ne reci nikad, ali bio bih iznenađen", rekao je u podkastu Bila Simonsa.
Vajt je dodao i da bi u budućnosti volio da snima u Australiji, kako bi serija obišla svaki kontinent. Takođe je otkrio da je treća sezona prvobitno trebalo da se odvija u Japanu, pa ni ta ideja nije potpuno odbačena.
Datum izlaska
Četvrta sezona je još u fazi pretprodukcije i nema zvaničan datum premijere. Ipak, strani mediji pišu da snimanje počinje tokom 2026. godine. Poređenja radi, treća sezona se snimala šest mjeseci tokom 2024, a premijerno je prikazana 16. februara 2025, što daje okvirnu predstavu kada bi novi nastavci mogli da stignu.
Glumačka postava
Za sada su potvrđena dva nova imena u glumačkoj ekipi – Ej Džej Mičalka i Aleksandar Ludvig. Iako još nema zvanične potvrde, Deadline je objavio da je Helena Bonam Karter bila u ranim pregovorima za glavnu ulogu.
Kao i ranije, postoji mogućnost povratka nekih starih likova. Džon Grajs, koji tumači lik Grega, rekao je da nije siguran da li će se vratiti:
"Mislim da ne, ali ne znam. Svaki put kada odem, pretpostavim da je gotovo. Ne postoji način da se predvidi šta Majk Vajt planira“, rekao je za The Hollywood Reporter.Izvor: printscreen/youtube/Max
Otvorena za povratak je i Nataša Rotvel, koja je igrala Belindu.
"Nisam razgovarala sa Majkom o povratku. Ne znam ništa. Ja sam kao Džon Snou“, izjavila je za američke medije, dodajući da bi bilo zanimljivo vidjeti kako se Belindin život zakomplikovao nakon odluka koje je donijela.
U opticaju su i glasine o mogućoj "all-star" sezoni sa povratkom više poznatih likova, ideji koju je i sam Vajt podržao, iako je priznao da bi takav projekat bio veliki logistički izazov.