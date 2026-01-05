Džejk iz '"Dva i po muškarca" danas je neprepoznatljiv: U javnosti nakon godinu dana skrivanja

Angus T. Džons bio je najplaćenije dijete na televiziji dok je glumio Džejka u "Dva i po muškarca", ali umjesto Holivuda, odabrao je miran život daleko od reflektora.

Izvor: Youtube/printScreen

Angus T. Džons proslavio se kao simpatični, pomalo nespretni Džejk Harper u hit-seriji "Dva i po muškarca", koja je godinama bila jedan od najgledanijih sitkoma na svijetu.

Kao dječija zvijezda postao je globalno prepoznatljivo lice, a u jednom trenutku bio je i najplaćenije dijete na televiziji, zarađujući čak 346 hiljada evra po epizodi. Ipak, nije odlučio da izabere put slave i s godinama se postepeno povlačio iz svijeta glume, a javnost je ostala zatečena i njegovim današnjim izgledom.

Umjesto Holivuda, okrenuo se mirnijem životu daleko od reflektora, a u javnosti nije viđen još od januara 2024. Tada je fotografisan u Los Anđelesu sa kačketom, gustom bradom i naočarima, a na fotografijama nimalo ne podsjeća na dječaka kojeg su milioni gledali na malim ekranima.

Veliku pažnju izazvale su i njegove izjave iz 2012. godine, kada je javno osudio seriju koja mu je donijela slavu i bogatstvo. U tadašnjem videu izjavio je da "Dva i po muškarca" promoviše nemoralne vrijednosti i pozvao gledaoce da prestanu da prate seriju. Njegove riječi šokirale su obožavaoce, ali i same producente, s obzirom na to da je u tom trenutku još uvijek bio dio glumačke postave.

"Prestanite da gledate 'Dva i po muškarca' jer vam ta serija puni glavu smećem. Ljudi kažu da je to zabava, ali nije, zato istražite kako televizija utiče na vaš mozak. Istražite malo i sami ćete zaključiti koliko je to loše. Nije moguće u isto vrijeme biti istinski bogobojažljiva osoba i učestvovati u seriji kao što je ta. To se potpuno kosi s onim što me Biblija uči", rekao je.

Džons se u to vrijeme okrenuo vjeri, što je, prema sopstvenim riječima, snažno uticalo na njegov pogled na život i karijeru. Iako se kasnije djelimično izvinio zbog načina na koji je kritikovao seriju, jasno je stavio do znanja da više ne želi da bude dio takvog svijeta.

Nakon završetka serije 2015. godine, Angus se gotovo u potpunosti povukao iz javnosti. Posvetio se obrazovanju, završio fakultet i danas vodi diskretan život, daleko od kamera i crvenih tepiha. Priča Angusa T. Džonsa još je jedan primjer kako dječija slava ne garantuje i život pred očima javnosti, barem ne onakav kakav mnogi očekuju. Dok su ga neki zapamtili kao Džejka Harpera, on je očigledno odlučio da okrene novu stranicu i ostavi prošlost iza sebe.

(Mondo.rs)