Ova jeziva scena je morala da bude izbačena iz "Titanika": Glumica otkrila tajnu staru 30 godina, publika bila užasnuta

Glumica koja je tumačila lik Kore, "najbolje djevojke" mladog Džeka, otkrila u jednom podkastu da postoji scena zbog koje je test publika oštro reagovala, pa je Džejms Kameron morao da je izbaci iz "Titanika"

Glumica Aleks Ovens Sarno svoju prvu ulogu dobila je još kao dijete i to u kultnom filmu Titanik, a sada je otkrila da je jedna od njenih scena izbačena iz filma nakon što je izazvala užasnute reakcije od strane test publike.

Film reditelja Džejmsa Kamerona postao je kulturološki fenomen krajem 90-ih – film je i dalje omiljen među pripadnicima različitih generacija, a pjesma "My Heart Will Go On" Selin Dion i brojni čuveni citati iz filma ostali su urezani u pamćenje svih gledalaca.

U glavnim ulogama su Kejt Vinslet i Leonardo Dikaprio, a Titanik prikazuje neočekivanu ljubavnu priču između bogate Rouz i putnika treće klase, Džeka Dosona.

Film ima veliku i posvećenu bazu fanova, koji često ponovo gledaju ovaj klasik iz 1997. godine kako bi osjetili magiju – ali usput i uočili nekoliko grešaka.

I dok su Vinslet i Dikaprio postali velike zvezde, svi koji su imali makar malu ulogu u filmu stekli su ozbiljan status, uključujući i Aleks Ovens Sarno, koja je igrala mladu putnicu treće klase, Koru.

Svi koji su gledali Titanik verovatno pamte malu djevojčicu koja je zaljubljena u Džeka, sedi sa njim dok on crta ili postaje pomalo ljubomorna na Rouz koja mu privlači pažnju na plesu u trpezariji treće klase – dok je Džek podsjeća da je ona "i dalje njegova najbolja djevojka“.

Podsjetite se ove scene:

Koru posljednji put vidimo sa porodicom dok brod tone i oni su zarobljeni u prostorijama treće klase, dok voda polako popunjava prostor oko njih. Jasno je da nisu preživjeli potapanje Titanika.

Prema Ovens Sarno, trebalo je da postoji produženi dio te scene, koji prikazuje kako se ona utapa.

Govoreći u podkastu "After We Wrap" mnogo godina nakon snimanja filma, glumica je rekla:

"Za mene, stvar koja me oduševila u vezi sa iskustvom snimanja Titanika bila je zapravo scena utapanja. Ona je bila ozbiljno odbijena od strane publike".

Pogledajte ostatke Titanika:

Kameron je želio da scena ostane u filmu, što je dovelo do toga da je Ovens Sarno izvela sopstveni kaskaderski trik.

"To je bilo previše. Kada su prikazivali Titanik test publici, publika je rekla: ‘Ne. Nećemo gledati kako ona umire".

Ovako danas izgleda "malena Kora":

Iako je scena izbačena iz finalnog proizvoda, rekla je da postoji "negde na YouTube-u, za sve koji su radoznali".

Ovo je ta izbrisana scena:

