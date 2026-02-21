logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovu scenu je 24 sata pogledalo 14 miliona ljudi: U "Igri prestola" glumili brata i sestru, sad im se povraća od poljupca

Ovu scenu je 24 sata pogledalo 14 miliona ljudi: U "Igri prestola" glumili brata i sestru, sad im se povraća od poljupca

Izvor mondo.rs
0

Sofi Tarner i Kit Harington nasmijali ekipu filma "The Dreadful"

Sofi Tarner i Kit Harington se ljube u novom filmu Izvor: X/screenshot/LordSnow

Film "The Dreadful" je predstojeći gotički horor film koji je napisala i režirala Nataša Kermani, a u kojem igraju Marša Grej Harden, Lorens O Fuaran, Džonatan Hauard, ali i Sofi Tarner i Kit Harington, odnosno Sansa Stark i Džon Snježni.

Rođaci iz "Igre prestola" su se spojili na ostvarenju "The Dreadful" nakon poduže pauze, a u jednoj od scena, moraju da se poljube.

Upravo je snimak ove scene završio na mrežama i nasmijao sve koji su ga pogledali, a evo i zašto:

Kit Harington se naginje i strastveno ljubi Sofi Tarner,a potom se odmiče i nje i pravi se da povraća. Isti nagon je imala i Sofi, na veliku radost ekipe i fanova koji su pregledali snimak čak 14 miliona puta.

U seriji "Igra prestola" vjerovalo se da je Džon Snježni vanbračni sin Neda Starka, zbog čega se smatralo da su on i Sansa polubrat i sestra. Kasnije se otkriva da je Džon sin Lijane Stark i Regara Targarjena, što znači da je Sansi zapravo rođak.

Pogledajte hit kadrove:

Odrasli su zajedno u Zimovrelu kao dio kuće Stark, sa snažnom porodičnom vezom, bez romantične komponente koju ćemo imati prilike da vidimo u horor filmu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumci film Game of Thrones

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA