Ovu scenu je 24 sata pogledalo 14 miliona ljudi: U "Igri prestola" glumili brata i sestru, sad im se povraća od poljupca

Sofi Tarner i Kit Harington nasmijali ekipu filma "The Dreadful"

Film "The Dreadful" je predstojeći gotički horor film koji je napisala i režirala Nataša Kermani, a u kojem igraju Marša Grej Harden, Lorens O Fuaran, Džonatan Hauard, ali i Sofi Tarner i Kit Harington, odnosno Sansa Stark i Džon Snježni.

Rođaci iz "Igre prestola" su se spojili na ostvarenju "The Dreadful" nakon poduže pauze, a u jednoj od scena, moraju da se poljube.

Upravo je snimak ove scene završio na mrežama i nasmijao sve koji su ga pogledali, a evo i zašto:

Kit Harington se naginje i strastveno ljubi Sofi Tarner,a potom se odmiče i nje i pravi se da povraća. Isti nagon je imala i Sofi, na veliku radost ekipe i fanova koji su pregledali snimak čak 14 miliona puta.

U seriji "Igra prestola" vjerovalo se da je Džon Snježni vanbračni sin Neda Starka, zbog čega se smatralo da su on i Sansa polubrat i sestra. Kasnije se otkriva da je Džon sin Lijane Stark i Regara Targarjena, što znači da je Sansi zapravo rođak.

Odrasli su zajedno u Zimovrelu kao dio kuće Stark, sa snažnom porodičnom vezom, bez romantične komponente koju ćemo imati prilike da vidimo u horor filmu.