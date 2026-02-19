Čuveni glumac Benisio del Toro proslavlja 19. februara svoj 59. rođendan, a iako se bliži sedmoj deceniji, mnoge pripadnice ljepšeg pola i dalje ga smatraju neodoljivim.

Izvor: This is That Productions / Y Pro / AFP / Profimedia

Benisio del Toro jedan je od najvećih velikana Holivuda, a filmsku istoriju ispisao je moćnim ulogama koje je maestralno odigrao. Rođen je u Portoriku, a kao tinejdžer se preselio u Sjedinjene Američke Države, gdje je najprije studirao biznis, prije nego što je otkrio ljubav prema glumi.

Prve veće uloge dobio je krajem osamdesetih i početkom devedesetih, ali je pravu prekretnicu u karijeri doživio filmom "The Usual Suspects", nakon kojeg je počeo da dobija sve značajnije projekte.

Svjetsku slavu, ali i Oskara, donio mu je film "Traffic", čime je potvrdio da mu je mjesto na A-listi.

I dok je svoje ime gradio fantastičnim ulogama, popularnosti mu je zasigurno doprinio i imidž zavodnika, iako nije bio tipičan holivudski ljepotan. Doduše, to ga nije spriječilo da smuva neke od najljepših žena svijeta poput Kameron Dijaz. Nikada se nije ženio, ali je dva puta bio blizu.

Izvor: THA / Alamy / Profimedia

Prva je bila Kimberli Stjuart sa kojom je dobio i kćerku, a druga je bila jedna od najljepših srpskih glumica, Katarina Radivojević.

Izvor: Instagram

Del Toro je inače bacio oko u prošlosti na još jednu Srpkinju, glumicu Jelenu Jovičić, ali je, kako je kasnije pričala, bila suviše povrijeđena pređašnjom vezom, te je, uprkos tome što je holivudski glumac bio debelo zagrijan, odlučila da ga "iskulira".

Vidi opis Benisio del Toro slavi rođendan: Oskarovac iz Portorika koji je osvojio Holivud i srca najljepših žena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Kada je riječ o Katarini, njihova ljubav bila je krunisana i vjeridbom u jednom trenutku. Svi su čekali svadbena zvona, no onda je uslijedio raskid.

Glumica je poznata po tome da svoj privatni život čuva od očiju javnosti, a o njihovom odnosu samo je jednom govorila.

- To je bila velika ljubav, ali ja sam uvijek znala šta hoću. U tom trenutku željela sam sve ili ništa, pa sam, kad je postalo jasno da ne možemo da izgradimo nešto trajno, nastavila dalje - izjavila je glumica o svojoj ljubavi sa holivudskim zavodnikom.

Katarina ne krije da je ta veza bila strastvena, ali joj nije pružila ono što je željela – stabilan i zaokružen odnos, a nakon ovog odnosa javnost je ostala uskraćena za bilo kakve informacije o njenom ljubavnom životu, a ni glumac kasnije nije viđen u bilo kakvom ozbiljnijem odnosu.

(Mondo.rs)