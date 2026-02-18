Holivudski zavodnik i miljenik žena snimljen u intimnom druženju s kolegom: Gledali "Orkanske visove" zagrljeni

Paskal i Olara sjedili su jedan pored drugog u bioskopu, a svjedoci su rekli da je atmosfera među njima bila intimna

Izvor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pedro Paskal (50) i Rafael Olara su zajedno izašli na ručak, a zatim su vrijeme proveli u bioskopu, razgovarajući i smješkajući se jedan drugom. Glumac za kojim luduju žene širom svijeta privukao je pažnju javnosti nakon što je snimljen u društvu kolege.

Pedro i Rafael su zajedno uživali u bioskopu u Njujorku, gledajući novi film "Orkanske visove", sa Margo Robi i Džejkobom Elordijem u glavnim ulogama, koji obiluje erotskim scenama.

Pedro Pascal & Rafael Olarra watch "Wuthering Heights" together in a movie theaterhttps://t.co/WhcvnUawp7pic.twitter.com/j077o8Yujs — TMZ (@TMZ)February 17, 2026

Paskal i Olara sjedili su jedan pored drugog u bioskopu, a svjedoci su rekli da je atmosfera među njima bila prijatna. To pokazuju i fotografije koje su zabilježile njihove kratke razgovore uz osmijehe na licu. Prije nego što su otišli u bioskop, glumac i umjetnički direktor izašli su na ručak nakon obilaska donjeg istočnog dijela Menhetna, čime su podstakli glasine o prirodi njihovog odnosa. Fotografije koje su se proširile društvenim mrežama pokazuju koliko su bili bliski tokom izlaska, s obzirom na to da je Rafael zagrlio Pedra oko ramena.

Nakon što su se njihove fotografije proširile društvenim mrežama, mnogi su postavili pitanje - da li je glumac "izašao iz ormara" i da li su njih dvojica novi par? Ranije su Pedro i Rafael snimljeni oko Dana zaljubljenih, kada su istraživali i obilazili lokalne četvrti u gradu.

Paskal i Olara nisu komentarisali svoj odnos, ali njihovi izlasci podstakli su nagađanja među obožavaocima. Rafaela su ranije povezivali s glumcem Lukom Evansom, a bivši par je potvrdio raskid 2021. godine, nakon nešto više od godinu dana veze.

Paskal je, inače, poznat po tome da ne dijeli svoj privatni život s javnošću, pa se o njegovim prethodnim vezama vrlo malo zna. Ono što je zanimljivo, a o čemu je otvoreno govorio je njegov brat koji je promijenio pol, koji se nerijetko pojavljuje sa njim na crvenom tepihu.

Pogledajte njihove slike:

Vidi opis Holivudski zavodnik i miljenik žena snimljen u intimnom druženju s kolegom: Gledali "Orkanske visove" zagrljeni The Last of us serija Pedro Paskal i Bela Remzi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fred Duval/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: DFree/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Silvia Elizabeth Pangaro/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Fred Duval/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Rita Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia/Lisa O'Connor/AFF-USA/Shuttersto / Shutterstock Editorial Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Giovanna Onofri / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Giovanna Onofri / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Glumac je javno podržao svoju, sada sestru Luks Paskal, a ona nije krila da joj je slavni brat bio vjetar u leđa tokom tranzicije.

Otkrila je da je bratu istinu saopštila putem video-poziva. "Pitao me je kako se osjećam, bio je zabrinut. Rekla sam mu da sam srećna, a njegov odgovor je bio: 'Savršeno, to je nevjerovatno'."

Pedro je više puta isticao koliko se divi svojoj sestri. Za Esquire je izjavio: "Ona je uvijek bila jedna od najmoćnijih osoba koje sam poznavao. Moj zaštitnički instinkt prema njoj je opasan, ali zapravo ja više trebam nju nego ona mene".