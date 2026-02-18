Ukleta scena iz "Kuma" koja je najavila stvarne tragedije: Glumci umirali po istom redoslijedu kao iz kultnog filma

Odlazak Roberta Duvala nije samo rastužio filmski svijet , već je ponovo otvorio priču o jezivoj sceni iz "Kuma 2“ koju mnogi danas gledaju potpuno drugačijim očima.

Odlazak legendarnog glumca Roberta Duvala (95), koji je u "Kumu" tumačio hladnokrvnog i odanog Toma Hejgena, rastužio je Holivud i ljubitelje filma širom svijeta.

Njegov dugogodišnji saradnik Fransis Ford Kopola oprostio se emotivnim riječima, ističući da je Duval bio "ključni dio" njegove produkcijske kuće i filmske istorije.

Duvalova smrt dodatno je ogolila činjenicu da je glumačka porodica Korleone gotovo nestala.

Prije njega otišli su:

Džon Kazale (Fredo) , preminuo je 1978. u 42. godini

Marlon Brando (don Vito), 2004. godine

Džejms Kan (Soni) , 2022. godine

U životu su ostali Al Paćino, Robert De Niro i Talia Šire.

"Ukleti" redoslijed

Fanovi su sada primijetili detalj iz završnice "Kuma 2" koji mnogima djeluje jezivo. U flešbek sceni porodične večere, kada se na vratima pojavljuje don Vito, braća ustaju i jedan po jedan izlaze iz prostorije.

Prvi izlazi Fredo (Kazale), zatim Soni (Kan), pa Tom Hejgen (Duval). I upravo tim redoslijedom glumci su kasnije i preminuli u stvarnom životu.

Slučajnost ili jeziva koincidencija, procijenite sami. Jedno je sigurno, "Kum" ostaje film čija snaga traje decenijama, čak i kada njegovi protagonisti polako odlaze sa scene.

