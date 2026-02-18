Odlazak Roberta Duvala nije samo rastužio filmski svijet , već je ponovo otvorio priču o jezivoj sceni iz "Kuma 2“ koju mnogi danas gledaju potpuno drugačijim očima.
Odlazak legendarnog glumca Roberta Duvala (95), koji je u "Kumu" tumačio hladnokrvnog i odanog Toma Hejgena, rastužio je Holivud i ljubitelje filma širom svijeta.
Njegov dugogodišnji saradnik Fransis Ford Kopola oprostio se emotivnim riječima, ističući da je Duval bio "ključni dio" njegove produkcijske kuće i filmske istorije.
Ukleta scena iz "Kuma" koja je najavila stvarne tragedije: Glumci umirali po istom redoslijedu kao iz kultnog filma
Robert Duval je radio i nakon što je napunio 90 godina.
Duvalova smrt dodatno je ogolila činjenicu da je glumačka porodica Korleone gotovo nestala.
Prije njega otišli su:
- Džon Kazale (Fredo) , preminuo je 1978. u 42. godini
- Marlon Brando (don Vito), 2004. godine
- Džejms Kan (Soni) , 2022. godine
U životu su ostali Al Paćino, Robert De Niro i Talia Šire.
"Ukleti" redoslijed
Fanovi su sada primijetili detalj iz završnice "Kuma 2" koji mnogima djeluje jezivo. U flešbek sceni porodične večere, kada se na vratima pojavljuje don Vito, braća ustaju i jedan po jedan izlaze iz prostorije.
Prvi izlazi Fredo (Kazale), zatim Soni (Kan), pa Tom Hejgen (Duval). I upravo tim redoslijedom glumci su kasnije i preminuli u stvarnom životu.
Slučajnost ili jeziva koincidencija, procijenite sami. Jedno je sigurno, "Kum" ostaje film čija snaga traje decenijama, čak i kada njegovi protagonisti polako odlaze sa scene.
