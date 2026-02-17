Čuveni glumac se ženio četiri puta, a nije imao decu: "Pokušavao sam i sa ženom i sa ljubavnicom"

Robert Duval četiri puta je rekao sudbonosno "da", a nije mogao da ima djecu ni sa jednom suprugom.

Legendarni glumac Robert Duval umro je 15. februara 2026. Imao je 95 godina. Tužnim povodom oglasila se njegova supruga Lusijana Pedraza, navodeći da je preminuo mirno, u svom domu u Virdžiniji.

Veliki Robert Duval, Tom Hejgen iz klasika "Kum 1" i "Kum 2" i pukovnik Kilgor iz filma "Apokalipsa danas", bio je potomak sa majčine strane generala Roberta E. Lija, čiji lik je tumačio u ostvarenju "Bogovi i generali" 2003. Jubilarni 95. rođendan proslavio je 5. januara. Uz njega je tada bila argentinska glumica i rediteljka Lusijana Pedraza kojom se oženio 2005.

Zašto Robert Duval nije imao djecu

Brak sa Lusijanom bio je Robertova najduža ljubav. Razlika od 41 godine, koliko je bio stariji od supruge, nije bila prepreka za emocije.

A u četvrti brak uplovio je poslije tri razvoda. Prvi put se oženio sa 33 godine, vjenčao se 1964. sa manekenkom Barbarom Bendžamin, koju je upoznao tokom snimanja filma "Ubiti pticu rugalicu". Razveli su se 1975.

Od 1982. do 1986. bio je oženjen glumicom Gejl Jangs. Pet godina nakon drugog razvoda ponovo je rekao "da" i to Šeron Brofi, instruktorki plesa sa kojom je bio do 1995.

Iz braka u brak, od jedne do druge ljubavi. Robert Duval ostavio je za sobom zanimljive ljubavne priče, a potomstvo nije imao. O toj temi pričao je 2007. za američki magazin People:

"Valjda ispaljujem ćorke. Pokušavao sam sa mnogo različitih žena, u braku i van braka. Razmišljao sam o usvajanju, ali moja supruga i ja to još nismo učinili".

Slavni glumac je sa četvrtom suprugom osnovao humanitarnu organizaciju Robert Duvall Institute Inc. preko koje su pomagali djeci u Argentini, pružajući im šanse da se obrazuju i trudeći se da im obezbijede što bolju zdravstvenu njegu.

Robert Duval i njegova supruga bili su strastveno posvećeni tom cilju. A pokazali su se i kao odlični filmski partneri u "Assassination Tango". Legendarni glumac potpisuje scenario i režiju za ovo ostvarenje, a bio je zadužen i za produkciju.

Njegova najveća ljubav Lusijana Pedraza poznata je kao veliki ljubitelj tanga, bavi se glumom i režijom, a o njenom radu govore filmovi "Portrait of Billy Joe," "Wild Horses" id "This Is Your Life".

