Preminuo Robert Duval: Zvijezda "Kuma" i oskarovac otišao u legendu u 96. godini

Robert Duval umro je nakon teške bolesti, objavila je njegova porodica.

Izvor: Profimedia/Rich Polk / Getty images

Glumac Robert Duval, oskarovac najpoznatiji po ulogama u filmovima "The Godfather" i "Apocalypse Now", kao i po brojnim drugim upečatljivim likovima tokom karijere koja je trajala šest decenija, preminuo je u 96. godini.

Duval je preminuo u svom domu u Midlbergu, u saveznoj državi Virdžinija, u nedjelju, navodi se u saopštenju koje je njegova agencija za odnose s javnošću uputila u ime njegove supruge, Lusijane.

The Godfather, 1972 Izvor: YouTube

Formalna komemoracija neće biti održana. Umjesto toga, "porodica ohrabruje sve koji žele da odaju počast da to učine na način koji odražava život kakav je živio – gledanjem sjajnog filma, pričanjem dobre priče za stolom sa prijateljima ili vožnjom kroz prirodu kako bi se uživalo u ljepoti svijeta."

Lusijana Duval oglasila se emotivnom porukom nakon smrti svog supruga Robert Duvall.

"Juče smo se oprostili od mog voljenog supruga, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena", napisala je Lusijana Duval. "Bob je preminuo mirno kod kuće, okružen ljubavlju i pažnjom."

"Za svijet je bio dobitnik Oskara, reditelj i pripovjedač. Za mene je bio jednostavno sve. Njegova strast prema glumi bila je jednaka samo njegovoj dubokoj ljubavi prema likovima, dobroj hrani i dugim razgovorima za stolom. U svakoj od brojnih uloga, Bob je davao sve od sebe – svojim likovima i istini o ljudskom duhu koju su predstavljali. Time je svima nama ostavio nešto trajno i nezaboravno. Hvala vam na godinama podrške koje ste pružali Bobu i što ste nam omogućili vreme i privatnost da proslavimo uspomene koje je ostavio iza sebe".