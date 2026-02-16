logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo Robert Duval: Zvijezda "Kuma" i oskarovac otišao u legendu u 96. godini

Preminuo Robert Duval: Zvijezda "Kuma" i oskarovac otišao u legendu u 96. godini

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Robert Duval umro je nakon teške bolesti, objavila je njegova porodica.

Preminuo glumac robert duval Izvor: Profimedia/Rich Polk / Getty images

Glumac Robert Duval, oskarovac najpoznatiji po ulogama u filmovima "The Godfather" i "Apocalypse Now", kao i po brojnim drugim upečatljivim likovima tokom karijere koja je trajala šest decenija, preminuo je u 96. godini.

Duval je preminuo u svom domu u Midlbergu, u saveznoj državi Virdžinija, u nedjelju, navodi se u saopštenju koje je njegova agencija za odnose s javnošću uputila u ime njegove supruge, Lusijane.

The Godfather, 1972
Izvor: YouTube

Formalna komemoracija neće biti održana. Umjesto toga, "porodica ohrabruje sve koji žele da odaju počast da to učine na način koji odražava život kakav je živio – gledanjem sjajnog filma, pričanjem dobre priče za stolom sa prijateljima ili vožnjom kroz prirodu kako bi se uživalo u ljepoti svijeta."

Lusijana Duval oglasila se emotivnom porukom nakon smrti svog supruga Robert Duvall.

"Juče smo se oprostili od mog voljenog supruga, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena", napisala je Lusijana Duval. "Bob je preminuo mirno kod kuće, okružen ljubavlju i pažnjom."

"Za svijet je bio dobitnik Oskara, reditelj i pripovjedač. Za mene je bio jednostavno sve. Njegova strast prema glumi bila je jednaka samo njegovoj dubokoj ljubavi prema likovima, dobroj hrani i dugim razgovorima za stolom. U svakoj od brojnih uloga, Bob je davao sve od sebe – svojim likovima i istini o ljudskom duhu koju su predstavljali. Time je svima nama ostavio nešto trajno i nezaboravno. Hvala vam na godinama podrške koje ste pružali Bobu i što ste nam omogućili vreme i privatnost da proslavimo uspomene koje je ostavio iza sebe".

Možda će vas zanimati

Tagovi

in memoriam glumci Kum

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA