Preminuo slavni glumac: Odigrao 275 uloga, mnogi ga pamte iz Madoninog spota

Izvor: Denis Makarenko/Shutterstock

Legendarni njemački glumac i kultna ikona, Udo Kir, koji je sarađivao sa najvećim svjetskim imenima, od Endija Vorhola, preko Larsa fon Trira, do Madone, preminuo je 23. novembra, u 81. godini života. Vijest o smrti je objavio njegov partner, umjetnik Delbert Mekbrajd za Varajati.

Glumac je preminuo u bolnici u Palm Springsu u Kaliforniji, objavio je na društvenim mrežama njegov prijatelj fotograf Majkl Čajlders. Nije naveden uzrok smrti.

Poznat po svom prodornom pogledu, Kir je često igrao negativce i čudovišta, a više puta je portretisao vampire i naciste. Glumio je u filmovima, televiziji, muzičkim spotovima i video igricama, a ponekad je bio označen kao karakterni glumac zbog svojih konstantno nezaboravnih okreta u evropskoj kinematografiji i Holivudu.

"Volim horor filmove, jer ako igrate male ili gostujuće uloge u filmovima, bolje je biti zao i plašiti ljude nego biti tip koji radi u pošti i odlazi kući svojoj ženi i djeci. Publika će vas više pamtiti", rekao je jednom prilikom, prenosi Gardijan.

Prisjetimo ga se iz Madoninog spota "Deeper and deeper":

Kir je rođen u Udo Kierspe u Njemačkoj 1944. godine, a samo nekoliko sati nakon njegovog rođenja bolnica je bombardovana i on je morao da bude spasen iz ruševina porodilišta sa majkom.

Njegovo djetinjstvo u poslijeratnoj Njemačkoj bilo je "užasno", rekao je za Gardijan 2002. godine, "moj otac je već bio oženjen sa troje djece kada sam se rodio, a moja majka nije znala. Tako da smo odrastali u siromaštvu. Nismo imali toplu vodu do moje 17. godine."

(Danas / MONDO)