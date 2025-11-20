logo
Kevin Spejsi kaže da je beskućnik: Poznati glumac ostao bez ičega nakon jezivih optužbi za zlostavljanje

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Karijera Kevina Spejsija uništena je nakon strašnih optužbi.

kevin spejsi sve izgubio zbog optužbi za seksualno uznemiravnaje Izvor: Wiktor Szymanowicz / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kevin Spejsi je u intervjuu za The Telegraph otkrio da je zvanično bez doma nakon što mu se filmska karijera u Holivudu urušila usljed različitih optužbi za s*ksualni napad.

"Živim po hotelima, živim u Airbnb-evima," rekao je dvostruki Oskarovac. "Idem tamo gdje ima posla. Bukvalno nemam dom, to pokušavam da objasnimTroškovi tokom proteklih sedam godina bili su ogromni. Imao sam veoma malo prihoda, a sve je odlazilo".

Pogledajte fotografije Kevina Spejsija:

Spejsi je jedva suzdržavao suze tokom intervjua u emisiji "Piers Morgan Uncensored" u junu 2024, kada je prvi put otkrio da njegova kuća u Baltimoru, u saveznoj državi Merilend, ide na zapljenu jer je "dugovao milione" na ime sudskih troškova povezanih sa raznim optužbama za s*ksualni napad. Spejsi je živio u tom gradu još od početka snimanja serije House of Cards 2012. godine. Netflix ga je otpustio iz serije 2017. zbog navodnog s*ksualno neprikladnog ponašanja na setu.

"U kontaktu smo sa izuzetno moćnim ljudima koji žele da me vrate na posao", rekao je Spejsi za The Telegraph, govoreći o povratku u visokoprofilne glumačke projekte. "I to će se desiti u pravo vrijeme. Ali takođe mislim da industrija, čini mi se, čeka da joj neko da dozvolu — neko ko ima ogroman ugled i autoritet".

"Zato mislim da bi, ako bi Martin Skorseze ili Kventin Tarantino sutra pozvali mog menadžera, sve bilo riješeno" dodao je. "Bio bih nevjerovatno počastvovan i oduševljen kada bi takav nivo talenta podigao slušalicu".

Prošle godine više glumaca je za The Telegraph podržalo Spejsijev povratak u Holivud. Šeron Stoun je Spejsija nazvala "genijem" i izjavila: "Jedva čekam da vidim Kevina ponovo na poslu". Liam Nisam rekao je da "filmska industrija treba njega i veoma ga se uželjela".

