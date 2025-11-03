Džentlmen i u pravom životu: Britanski glumac gospodski podnio preljubu

Kolin Firt iznenadio je potezom nakon što je otkrio šta mu je žena radila iza leđa.

Prije nekoliko godina Holivud je potresao neobičan skandal u koji su bili umiješani poznati britanski glumac Kolin Firt i njegova tadašnja supruga, filmska producentkinja Livija Đuđoli.

Slučaj je privukao veliku pažnju medija nakon što je Livija priznala da je 2015. godine imala aferu sa italijanskim novinarom Markom Brankačom, iako ga je ranije prijavila policiji zbog navodnog uhođenja.

Kolin Firt, cijenjeni glumac najpoznatiji po ulozi u filmu "Kraljev govor", reagovao je nakon što mu je novinar poslao imejl sa detaljnim opisom odnosa sa Firtovom suprugom, uključujući i fotografiju.

Dok bi mnogi reagovali bijesno, Kolin Firt je iznenadio javnost svojim mirnim i saosjećajnim stavom.

"Želio sam da zna šta se zapravo dogodilo“, pravdao se Brankača. Iako je situacija bila izuzetno bolna za sve učesnike, novinarov odgovor bio je prilično razuman. U pismu upućenom bivšem ljubavniku svoje supruge, Firt je, između ostalog, napisao:

"Postigao si to da patim, ali znam da ni tebi sada nije lako. Mislio si da si mi nanio zlo, ali nisi ni svjestan šta tebe čeka."

Italijanski novinar je za Dejli mejl otkrio da je njegova veza sa Livijom Đuđoli započela tokom ljeta 2015. godine, nakon porodične zabave u domu porodice Firt u Umbriji, na sjeveru Italije. U to vrijeme, Kolin Firt i Livija Đuđoli bili su u procesu razdvajanja i razgovarali o mogućem razvodu, što je Brankača naveo kao kontekst njihove afere.

"Zaljubio sam se u Liviju. Osjećao sam da je ona žena mog života. Volio sam je jako", izjavio je Brankača, odbacujući Livijine optužbe za uhođenje. On je istakao da su njene optužbe imale za cilj da prikriju njihovu vezu, dok su mediji prenijeli da se situacija dodatno zakomplikovala kada su detalji afere postali javni. Kolin Firt je zadržao smirenost i dostojanstvo, dok je italijanski novinar nastavio javno da govori o svojim osjećanjima i detaljima njihove veze.

Sa druge strane, Livija Đuđoli našla se u centru pažnje zbog kontradiktornosti u svojim izjavama. Nakon samo šest mjeseci, strasti su se smirile, a priča o preljubi pala je u zaborav. Kolin Firt i Livija Đuđoli nastavili su da žive zajedno, odgajaju djecu i rade. Glumac više nije davao intervjue niti je spominjao suprugu, a par se konačno razveo 2019. godine.