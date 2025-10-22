Vjerio se glumac iz serije "Sablja": Lazar pokazao buduću suprugu (Foto)

Lazar Tasić, poznat i kao Uroš iz serije "Sablja", objavio slike vjeridbe na svom Instagramu

Serija "Sablja" ostvarila je veliki uspjeh kod regionalne publike i osvojila prestižne nagrade, a jedan od glumaca o kojem se najviše pričalo je Lazar Tasić, koji je u seriji maestralno dočarao lik Uroša Malog.

Glumcu je ovo bila prva velika uloga, a u intervjuu MONDU je ranije otkrio da je imao samo godinu dana kada je izvršen atentat na tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića, nakon čega je i krenula akcija po kojoj je snimljena istoimena serija.

Lazar privatni život drži daleko od očiju javnosti, ali nije krio da je emotivno zauzet. Sada je otkrio da je vjerio djevojku na romantičnom putovanju krajem avgusta.

Glumac je isplanirao sve do detalja, pa je svoju ljepšu polovinu zaprosio na romatičnoj večeri na jahti.

U nizu fotografija koje je objavio našla se i jedna na kojoj vjerenica pokazuje skupoceni prsten:

Šta je rekao o seriji "Sablja"?

"Veliki je izazazov kopati po sebi i izvlačiti emocije koje u realnom životu potiskujete. Razmišljao sam o toj situaciji o majci. Bilo mi je teško da majka pati i strada zbog mojih grešaka. Duda je moja filmska majka, tako sam je i doživljavao", ispričao je Lazar i otkrio kako se pripremao za ulogu.

"Nisam imao priliku da pričam direktno sa akterima događaja. Neki od mojih kolega jesu pa sam od njih dobio razne odgovore, ali jesam sa nekim ljudima iz jedinice koji su bili svjedoci događaja.", rekao je glumac i otkrio koja scena mu je najteže pala.

"Scena kada majka padne mi je teško pala, a ujedno i njeno snimanje jer sam sve scene vozio bez pomoćnog auta. Kada smo snimali ovu scenu, nakon što prođem pored majke, treba da se uključim u jednu veliku raskrsnicu koja nije bila zatvorena i ima mnogo ljudi. Sav taj pritisak koji imate jer je scena teška, zahtjevna, a ljudi konstantno pretrčavaju ulicu, bezbroj auta koji konstanto prolaze, a na sve to morate da obratite pažnju. U autu vozite kolege koji leže ispod ćebeta, čak ni ne vidite lijepo put, jer na šoferci imate zakačenu rasvjetu. Totalni haos".