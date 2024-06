RAZVODI SE GLUMAC KOJI JE ŽENU VARAO SA NJIH 80: Molio da se pomire pa krio ljubavnicu u porodičnoj kući

Miljenik žena Vilijam Levi razvodi se od dugogodišnje partnerke s obzirom da više nije željela da mu prelazi preko afera.

Glumac i bivši model Vilijam Levi objavio je 2022. godine na svom Instagram nalogu da se nakon 18 godina braka, razvodi od supruge Elizabet Gutjerez. Međutim, samo par minuta kasnije glumac je izbrisao objavu, a iako se par isprva nije pojavljivao zajedno, situacija se promijenila nakon par mjeseci.

Paparaci su ih u više navrata uslikali zajedno, a strani mediji su pisali da par radi na odnosu nakon svih skandala koji su pratili karijeru glumca. No, sada se čini da je njihovom braku ipak došao kraj.

Podsjetimo, Vilijam Levi nikada nije krio da je bio nevijeran svojoj supruzi, i to sa, kako se pisali, preko 80 žena, a glasine o njihovom razvodu sa Elizabet Gutjerez kruže od kada su se vjenčali.

No, ona mu je sve praštala, a ljudi su svaki put bili u šoku zbog poniženja koja dozvoljava sebi iako je jedna od najljepših žena svijeta. Ali, izgleda da i ona ima neku granicu.

Kap koja je prelila čašu bila je afera za koju se saznalo prošle godine, zbog čega je upravo Elizabeta ovog puta bila ta koja je objelodanila da se razvode.



Elizabet zvala policiju

Policija je pozvana u porodični dom Elizabet Gutijerez ​​i Vilijama Levija zbog nemira u porodici, prema izvještaju policije o incidentu do kog je došao "Us Weekly". U policijskom izvještaju, kćerka ovog para, Kejli, rekla je policajcima da je ušla u porodičnu kuću kada je čula ženski glas kako dolazi iz spavaće sobe njenog oca.

Kada je pokušala da uđe, Levi ju je navodno gurnuo kako bi je spriječio da uđe. Levi je negirao da je gurao Kejli, a u izvještaju je navedeno da na Kejli nije bilo "nikakvih tragova, crvenila ili znakova povrede".

Na snimcima policijske kamere sa incidenta koji su podijeljeni putem društvenih medija, Gutijerez i Kejli govore policajcima da je Levi u kuću doveo drugu ženu koju trenutno krije. Elizabet Gutijerez je tvrdila da je Levi bio "očigledno pod uticajem nečega" i nazivala ga svojim bivšim.

"Ovo je moja kuća i kuća moje djece, tako da ona treba da ode", rekla je Gutijerez, dodajući da Levi može da radi šta god želi drugdje, ali ne u njihovoj porodičnoj kući.

Takođe je rekla da je blokirala Levija, tvrdeći da je on "uvijek vrijeđa".

Glumica je nedavno potvrdila da su ona i Levi bili razdvojeni "par mjeseci" tokom iskrenog intervjua za "Hola".

"Trenutno nismo zajedno. Sa moje strane, to nikada nije bilo zbog nedostatka ljubavi, samo mislim da nisam ista djevojka koju je upoznao prije 20 godina. Ono što želimo u ovom trenutku je drugačije. Uvijek ću ga voljeti, uvijek ću mu željeti sve najbolje, i kao što sam uvijek govorila, bio sa mnom ili ne, želim da ga vidim srećnog. To je ono u šta sam se zaljubila, njegov osmijeh… Uvijek želim da ga vidim nasmijanog. Postoje stvari koje, ako se ne promijene, morate da promijenite. I to je bila opcija koju sam morala da uzmem u obzir", rekla je ona.

Gutijerez je dodala da nije tajna da je Levi bio ljubav njenog života i rekla je da su njena djeca "u miru" sa razvodom.

Kako je došlo do razvoda?

Iako Vilijam nije krio da je supruzi nevijeran, kao i da je broj žena sa kojima je imao aferu veliki, pojedine veze su imale ogroman uticaj na njegovu karijeru i ugled.

Tako je bio i sa koleginicom Himenom Navaret, s kojom je glumio u telenoveli "Oluja u srcu". Ona je sama progovorila o njihovoj aferi, a njihove zajedničke fotografije osvanule su i na naslovnicama medija.

Najveća afera bila je ona s glumicom Žaklin Brakamontes, kojoj se čak zaklinjao da će ostaviti suprugu zbog nje. Ona je takođe o svemu javno progovorila, i to u svom romanu.

Priznala je da je vezu s Vilijamom raskinula tek kada je saznala da on i supruga čekaju drugo dijete. On je sve demantovao, ali malo ko je povjerovao u njegovu priču.

"Odlučila sam raskinem vezu koju sam održavala 8 godina s Vilijamom. Uvijek sam bila uz njega, uprkos upornim glasinama koje sam potisnula jer nisam imala razloga da sumnjam u snagu naše zajednice. Odlučna sam da stanem na kraj ovom odnosu za dobro svoje djece i sebe, dugujem sebi poštovanje prije svega kao ženi i majci", ovim riječima Elizabet je raskinula njihovu vezu 2011. godine, nakon što se nagađalo o romansi između Levija i još jedne glumice Barbare Mori.

Tada se pojavio i video na kojem se vidi blizak odnos Vilijama i Barbare 2011. godine, ali par nije dao nikakve izjave. Pored nje, Levi je bio i sa Barbarom Lopez, kćerkom slavnog producenta Rejnalda Lopeza.

"Jedva je čekao da je odvede u krevet. U pauzama joj je govorio šta bi sve volio da joj radi, a ona je pala na njegov šarm kao i mnoge druge. Za njega je to bio samo se*s, ali platio je to gubitkom majke svoje djece", izjavio je anonimni izvor.

Optužba za silovanje

Novi problemi pojavili su se nakon što je protiv njega podignuta optužnica da je namamio maloljetnicu u sobu jednog hotela i prisilio je na polni odnos. Optužnica je kasnije povučena, ali Vilijam nikada nije negirao da je spavao s dotičnom djevojkom, već je izjavio kako je lagala o tome koliko godina ima. Ovaj skandal definitivno je bio jedan od onih koji mu je gotovo uništio karijeru.

