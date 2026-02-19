logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tijelo našao komšija: Otkriveni jezivi detalji o smrti glumca iz "Petparačkih priča"

Tijelo našao komšija: Otkriveni jezivi detalji o smrti glumca iz "Petparačkih priča"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Piter Grin pronađen je mrtav u svom stanu u Njujorku. Iako menadžer prvobitno nije želio da otkrije šta se desilo, izvještaj patologa je otkrio šokantne detalje

Glumac Piter Grin pronađen mrtav Izvor: Youtube/Reel Wolf/Printscreen

Piter Grin, glumac poznat po igranju zlikovaca i kriminalaca, uključujući i ulogu Zeda u ostvarenju "Pulp Fiction", preminuo je u svom domu u Njujorku, potvrdio je njegov menadžer. Imao je 60 godina.

Grin je pronađen mrtav u svom stanu na Donjem Ist Sajdu, potvrdio je menadžer Greg Edvards, koji nije želio da otkriva uzrok smrti. Sada je TMZ otkrio detalje izvještaja glavnog medicinskog isljednika u Njujorku.

Zvanični uzrok smrti bila prostrelna rana u predjelu lijeve pazušne jame, uz povredu brahijalne arterije, a način smrti je klasifikovan kao nesrećan slučaj.

Piter se slučajno upucao u lijevu pazušnu jamu, a metak je oštetio arteriju koja snabdijeva krvlju ruku, lakat, podlakticu i šaku.

Grin je pronađen mrtav u svom stanu na Menhetnu sredinom decembra, nakon što je komšija čuo muziku koja je dopirala iz njegovog stana tokom cijele noći i pozvao policiju kada niko nije odgovarao na kucanje na vrata.

Policija je obavila provjeru i zatekla Grina bez znakova života.

Glumac je stekao popularnost zahvaljujući ulogama negativaca tokom devedesetih… posebno se istakao uz Džima Kerija u ulozi mafijaša Dorijana Tajrela u komediji "Maska" i kultnom ostvarenju "Pulp fiction".

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumci nesreća in memoriam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA