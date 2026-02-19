Tijelo našao komšija: Otkriveni jezivi detalji o smrti glumca iz "Petparačkih priča"

Piter Grin pronađen je mrtav u svom stanu u Njujorku. Iako menadžer prvobitno nije želio da otkrije šta se desilo, izvještaj patologa je otkrio šokantne detalje

Izvor: Youtube/Reel Wolf/Printscreen

Piter Grin, glumac poznat po igranju zlikovaca i kriminalaca, uključujući i ulogu Zeda u ostvarenju "Pulp Fiction", preminuo je u svom domu u Njujorku, potvrdio je njegov menadžer. Imao je 60 godina.

Grin je pronađen mrtav u svom stanu na Donjem Ist Sajdu, potvrdio je menadžer Greg Edvards, koji nije želio da otkriva uzrok smrti. Sada je TMZ otkrio detalje izvještaja glavnog medicinskog isljednika u Njujorku.

Zvanični uzrok smrti bila prostrelna rana u predjelu lijeve pazušne jame, uz povredu brahijalne arterije, a način smrti je klasifikovan kao nesrećan slučaj.

Piter se slučajno upucao u lijevu pazušnu jamu, a metak je oštetio arteriju koja snabdijeva krvlju ruku, lakat, podlakticu i šaku.

Grin je pronađen mrtav u svom stanu na Menhetnu sredinom decembra, nakon što je komšija čuo muziku koja je dopirala iz njegovog stana tokom cijele noći i pozvao policiju kada niko nije odgovarao na kucanje na vrata.

Policija je obavila provjeru i zatekla Grina bez znakova života.

Glumac je stekao popularnost zahvaljujući ulogama negativaca tokom devedesetih… posebno se istakao uz Džima Kerija u ulozi mafijaša Dorijana Tajrela u komediji "Maska" i kultnom ostvarenju "Pulp fiction".