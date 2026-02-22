Za dva dana je postao najgledaniji film u Srbiji na Netflixu: Naučici su otkrili ko nas je stvorio i tu kreće horor

Maestralni Idris Elba, ali i Šarliz Teron, briljirali su u glavnim ulogama.

Izvor: Youtube/Printscreen/RottenTomatoesTrailers

Naučnofantastični film "Prometej" (Prometheus) iz 2012. godine reditelja Ridlija Skota trenutno je najgledaniji film na Netfliksuu Srbiji, što potvrđuje da i više od decenije nakon premijere i dalje drži pažnju publike širom svijeta.

Radnja filma Prometheus?

Radnja je smještena u kasni 21. vek i prati posadu svemirskog broda Prometej, sastavljenu od naučnika i istraživača koji kreću u potragu za odgovorima o porijeklu čovečanstva. Međutim, ono što počinje kao naučna misija ubrzo prerasta u borbu za opstanak i suočavanje sa smrtonosnim opasnostima, ali i dubokim pitanjima o veri, stvaranju i sudbini ljudi.

Prometheus - Official Full Trailer 2 - Ridley Scott Alien movie (2012) HD Izvor: YouTube

U glavnim ulogama su Numi Rapas kao arheološkinja Elizabet Šo, Majkl Fasbender kao android Dejvid, kao i Šarliz Teron i Idris Elba. Posebno se izdvaja Fasbenderov lik, čiji odnos prema ljudima i sopstvenoj svijesti filmu daje dodatnu slojevitost i dubinu.

Velika popularnost „Prometeja“ i danas leži u impresivnom vizuelnom identitetu – od futurističkog dizajna broda i tehnologije, do upečatljivih pejzaža i atmosfere vanzemaljskih svjetova. Uz napetost, misteriju i kompleksne likove, film nudi više od klasične SF akcije.

Teme stvaranja, moći i sudbine čine ga intrigantnim i nakon odjavne špice, zbog čega "Prometej" i danas pronalazi novu publiku i potvrđuje status jednog od najupečatljivijih modernih SF ostvarenja.