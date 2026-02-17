logo
AI napravio filmsku scenu od 200 miliona dolara za jedan dan: Snimak zapalio javnost, mišljenja podijeljena

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Scena izgleda izuzetno uvjerljivo, a mnogi smatraju da će vještačka inteligencija promijeniti filmsku produkciju.

AI napravio filmsku scenu od 200 miliona dolara za jedan dan Izvor: Twitter/printscreen/ @thedorbrothers

Nedavno je pažnju javnosti privukla filmska scena koju je, takođe uradila vještačka inteligencija, a na videu su Tom Kruz i Bred Pit koji se tuku. Scena je toliko realistična, da izgleda, kao da je snimljena najsavremenijom opremom.

Sada je jedan studio u Americi došao na ideju da pokaže kako je "lako" snimiti filmsku visoko-budžetnu scenu za jedan dan.

Koristeći napredne alate vještačke inteligencije, tim je u rekordnom roku napravio vizuelno zapanjujuće kadrove, sa dramatičnim pejzažima, spektakularnim efektima i realističnim likovima, bez angažovanja glumaca i skupih filmskih setova.

Rezultat koji su dobili je scena koja izgleda kao da je izašla iz velikog holivudskog studija. Kamere, svjetla, pa čak i dinamika pokreta sve je digitalno kreirano, a opet nevjerovatno uvjerljivo.

Decenijama unazad filmski studii u Americi izdvajaju stotine miliona dolara da bi se snimile spektakularne akcione scene u filmovima poput "Terminatora" ,"Gospodara prstenova" "Spajdermena", "Nemoguća misija" , a danas pomoću vještačke inteligencije takve scene mogu da se snime u mnogo kraćem roku i sa znatno manjim iznosima.

Korisnici društvenih mreža prokomentarisali su da se dovodi u pitanje dalji rad velikih filmskih industrija, jer vještačka inteligencija sve više uzima primat u svakodnevnom životu.

Ovako urađeni videi otvaraju pitanje o budućnosti filmske industrije, koliko će tradicionalna produkcija ostati relevantna i koliko će vještačka inteligencija postati standardni alat u kreiranju vizuelnih efekata i scena. Dok jedni slave brzinu i kreativne mogućnosti vještačke inteligencije, drugi upozoravaju na etičke, ali i umjetničke granice.

(Informer/ MONDO)

