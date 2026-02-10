Film "Svadba" oborio rekord "Titanika": Postao najgledaniji film u istoriji hrvatskih bioskopa

Brojke pokazuju da je film "Svadba" gledalo skoro 30.000 više gledalaca nego kultno ostvarenje Džejmsa Kamerona

Film "Svadba" redatelja Igora Šeregija, postao je najgledaniji film svih vremena u hrvatskim bioskopima, a pogledalo ga je čak 522.106 gledalaca, čime je nadmašen dugogodišnji rekord filma "Titanik", epske priče o potonuću "nepotopivog" i ljubavi Džeka i Rouz koje su na velikom platnu dočarali Leonardo Dikaprio i Kejt Vinslet.

Prema podacima objavljenim na stranici boxoffice.hr, "Svadba" je nadmašila dosadašnji rekord od 495 hiljada gledalaca koliko je imalo kultno ostvarenje. Što se tiče ukupnog broja gledalaca, kada se hrvatskom rezultatu pridodaju i brojke iz Bosne i Hercegovine, gdje je film pogledalo 202.063 gledalaca, ukupna gledanost samo u ove dvije države je 724.169 ljudi.

Zajedno sa gledaocima iz ostalih zemalja regiona, uključujući i Srbiju, komediju "Svadba" je pogledalo više od milion gledalaca. Milioniti gledalac zabilježen je u Splitu, a bioskop ga je nagradio posebnim poklonom.

Redatelj Igor Šeregi zahvalio je publici na velikom interesovanju, ističući da film govori o univerzalnoj snazi ljubavi koja nadilazi razlike i probleme.

U filmu glume Dragan Bjelogrlić, Rene Bitorajac, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Seka Sablić, Anđelka Stević Žugić, Marko Grabež, Srđan Todorović i mnogi drugi.

Pogledajte trejler:

Poziv na bojkot filma

Nedugo nakon što je "Svadba" dospjela u bioskope širom Hrvatske, Župa Uzašašća Gospodnjeg iz Novog Travnika oglasila se na društvenim mrežama pozivom na bojkot filma "Svadba", koji se prikazuje u tom gradu. Iz župe navode da film na vulgaran način vrijeđa hrišćanske vrijednosti.

"Film vrijeđa Boga na vulgaran i bogohulan način"

"Sa tugom sam primio vijest da se takozvana ‘romantična komedija’ 'Svadba' prikazuje i u našem gradu“, navodi se u saopštenju župe. U objavi se ocjenjuje da film "na tužan, ružan i jadan način vrijeđa najveće i najvažnije vrijednosti hrišćanstva, pominjući na vulgaran i bogohulan način Boga i istine našeg spasenja".

Iz župe ističu da umjetnost mora biti slobodna, ali i odgovorna. "Sloboda koja vrijeđa tuđe temeljne vjerske istine nije sloboda, već neodgovornost", dodaje se u saopštenju.

U objavi se takođe navodi da je žalosno što su neki vjernici odlazili u druge gradove kako bi pogledali film, "da ne bi bili viđeni u svom gradu". "Ne preostaje mi ništa drugo nego da se molim za njih", poručuju iz župe.

