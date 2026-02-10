logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Film "Svadba" oborio rekord "Titanika": Postao najgledaniji film u istoriji hrvatskih bioskopa

Film "Svadba" oborio rekord "Titanika": Postao najgledaniji film u istoriji hrvatskih bioskopa

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Brojke pokazuju da je film "Svadba" gledalo skoro 30.000 više gledalaca nego kultno ostvarenje Džejmsa Kamerona

Film "Svadba" oborio rekord "Titanika" po gledanosti Izvor: printscreen/youtube/Art Vista

Film "Svadba" redatelja Igora Šeregija, postao je najgledaniji film svih vremena u hrvatskim bioskopima, a pogledalo ga je čak  522.106 gledalaca, čime je nadmašen dugogodišnji rekord filma "Titanik", epske priče o potonuću "nepotopivog" i ljubavi Džeka i Rouz koje su na velikom platnu dočarali Leonardo Dikaprio i Kejt Vinslet.

Prema podacima objavljenim na stranici boxoffice.hr, "Svadba" je nadmašila dosadašnji rekord od 495 hiljada gledalaca koliko je imalo kultno ostvarenje. Što se tiče ukupnog broja gledalaca, kada se hrvatskom rezultatu pridodaju i brojke iz Bosne i Hercegovine, gdje je film pogledalo 202.063 gledalaca, ukupna gledanost samo u ove dvije države je 724.169 ljudi.

Zajedno sa gledaocima iz ostalih zemalja regiona, uključujući i Srbiju, komediju "Svadba" je pogledalo više od milion gledalaca. Milioniti gledalac zabilježen je u Splitu, a bioskop ga je nagradio posebnim poklonom.

Redatelj Igor Šeregi zahvalio je publici na velikom interesovanju, ističući da film govori o univerzalnoj snazi ljubavi koja nadilazi razlike i probleme.

U filmu glume Dragan Bjelogrlić, Rene Bitorajac, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Seka Sablić, Anđelka Stević Žugić, Marko Grabež, Srđan Todorović i mnogi drugi.

Pogledajte trejler:

Svadba trejler
Izvor: YouTube

Poziv na bojkot filma

Nedugo nakon što je "Svadba" dospjela u bioskope širom Hrvatske, Župa Uzašašća Gospodnjeg iz Novog Travnika oglasila se na društvenim mrežama pozivom na bojkot filma "Svadba", koji se prikazuje u tom gradu. Iz župe navode da film na vulgaran način vrijeđa hrišćanske vrijednosti.

"Film vrijeđa Boga na vulgaran i bogohulan način"

"Sa tugom sam primio vijest da se takozvana ‘romantična komedija’ 'Svadba' prikazuje i u našem gradu“, navodi se u saopštenju župe. U objavi se ocjenjuje da film "na tužan, ružan i jadan način vrijeđa najveće i najvažnije vrijednosti hrišćanstva, pominjući na vulgaran i bogohulan način Boga i istine našeg spasenja".

Iz župe ističu da umjetnost mora biti slobodna, ali i odgovorna. "Sloboda koja vrijeđa tuđe temeljne vjerske istine nije sloboda, već neodgovornost", dodaje se u saopštenju.

U objavi se takođe navodi da je žalosno što su neki vjernici odlazili u druge gradove kako bi pogledali film, "da ne bi bili viđeni u svom gradu". "Ne preostaje mi ništa drugo nego da se molim za njih", poručuju iz župe.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

film Hrvatska Srbija BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA