Prije par dana osvanuo na Netflixu i ponovo postao hit: Ostvarenje iz 2002. na listi najgledanijih filmova

Romantična komedija od prije 24 godine na četvrtom mjestu najgledanijih filmova na Netflixu.

Izvor: Rotten Tomatoes Classic Trailers

Romantična komedija iz dvehiljaditih, "Sweet Home Alabama", nedavno je stigla na Netflix i vrlo brzo se našla među najgledanijim filmovima. Iako je film snimljen još 2002. godine, očigledno je da publika i dalje rado gleda tople i romantične priče poput ove.

"Sweet Home Alabama" se trenutno nalazi na četvrtom mjestu na listi najgledanijih filmova na Netflixu u Srbiji.

Radnja prati Melani Karmikl, uspešnu modnu dizajnerku iz Njujorka koja vodi glamurozan život i sprema se da se uda za zgodnog i bogatog naslednika iz visokog društva.

U trenutku kada joj se život čini savršenim, Melani je primorana da se vrati u svoj rodni gradić u Alabami kako bi konačno razriješila jednu nezgodnu tajnu iz prošlosti – još uvijek je udata za svog prvog muža, Džejka Perija.

Povratak kući otvara stara pitanja, budi zaboravljene emocije i tjera je da se zapita gdje zaista pripada i šta znači prava ljubav.

Glavnu ulogu tumači Ris Viterspun, dok njenog bivšeg muža Džejka igra Džoš Lukas. U ulozi njenog verenika iz Njujorka pojavljuje se Patrik Dempsi. U filmu igraju i Kendis Bergen, Meri Kej Plejs i Fred Vord.