Prije par dana osvanuo na Netflixu i ponovo postao hit: Ostvarenje iz 2002. na listi najgledanijih filmova

Autor Dragana Tomašević
Romantična komedija od prije 24 godine na četvrtom mjestu najgledanijih filmova na Netflixu.

Sweet home Alabama među najgledanijim filmovima na Netflixu Izvor: Rotten Tomatoes Classic Trailers

Romantična komedija iz dvehiljaditih, "Sweet Home Alabama", nedavno je stigla na Netflix i vrlo brzo se našla među najgledanijim filmovima. Iako je film snimljen još 2002. godine, očigledno je da publika i dalje rado gleda tople i romantične priče poput ove.

"Sweet Home Alabama" se trenutno nalazi na četvrtom mjestu na listi najgledanijih filmova na Netflixu u Srbiji.

Radnja prati Melani Karmikl, uspešnu modnu dizajnerku iz Njujorka koja vodi glamurozan život i sprema se da se uda za zgodnog i bogatog naslednika iz visokog društva.

U trenutku kada joj se život čini savršenim, Melani je primorana da se vrati u svoj rodni gradić u Alabami kako bi konačno razriješila jednu nezgodnu tajnu iz prošlosti – još uvijek je udata za svog prvog muža, Džejka Perija.

Povratak kući otvara stara pitanja, budi zaboravljene emocije i tjera je da se zapita gdje zaista pripada i šta znači prava ljubav.

Glavnu ulogu tumači Ris Viterspun, dok njenog bivšeg muža Džejka igra Džoš Lukas. U ulozi njenog verenika iz Njujorka pojavljuje se Patrik Dempsi. U filmu igraju i Kendis Bergen, Meri Kej Plejs i Fred Vord.

Možda će vas zanimati

Tagovi

film filmovi

