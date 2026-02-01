Horor film koji se gleda jednom u životu stigao na Netflix (Video)

Na Netflix je dodat film iz 2012. godine koji su fanovi svojevremeno opisali kao "najstrašniji horor koji su ikada pogledali".

Izvor: Rotten Tomatoes Classic Trailers

Film "Mama" reditelja Endija Muskijetija u kojem glavne uloge igraju Džesika Čestejn i Nikolaj Koster Valdau, opisan je kao film koji se mora pogledati, a uprkos prosječnim ocjenama koje ima na sajtu Rotten tomatoes - 63 odsto, i dalje ima strastvenu bazu fanova koji tvrde da je ovo film "koji ćete samo jednom gledati".

O čemu se radi u filmu?

Psihotični otac ostavio je dvije mlade ćerke u šumskoj kolibi. Pronalazi ih njihov ujak, kojeg igra junak "Igre prijestola" i odvodi da žive s njim i njegovom djevojkom Anabel, koju igra Džesika Čestejn.

Tokom svog divljeg ranog djetinjstva, djevojčice Viktorija i Lili odgajala je jeziva i nepoznata sila koju su s ljubavlju zvale "Mama", a po dolasku u civilizaciju smeštene su i na terapiju preko socijalne službe.

Ono što ujak i djevojka na početku ne znaju, jeste da ih "Mama" prati do njihovog novog prigradskog doma, izazivajući dodatni haos u njihovoj improvizovanoj porodici i ostavljajući za sobom noćne more.

