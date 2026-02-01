logo
Horor film koji se gleda jednom u životu stigao na Netflix (Video)

Horor film koji se gleda jednom u životu stigao na Netflix (Video)

Izvor mondo.rs
Na Netflix je dodat film iz 2012. godine koji su fanovi svojevremeno opisali kao "najstrašniji horor koji su ikada pogledali".

Mama horor film na Netflixu Izvor: Rotten Tomatoes Classic Trailers

Film "Mama" reditelja Endija Muskijetija u kojem glavne uloge igraju Džesika Čestejn i Nikolaj Koster Valdau, opisan je kao film koji se mora pogledati, a uprkos prosječnim ocjenama koje ima na sajtu Rotten tomatoes - 63 odsto, i dalje ima strastvenu bazu fanova koji tvrde da je ovo film "koji ćete samo jednom gledati".

O čemu se radi u filmu?

Psihotični otac ostavio je dvije mlade ćerke u šumskoj kolibi. Pronalazi ih njihov ujak, kojeg igra junak "Igre prijestola" i odvodi da žive s njim i njegovom djevojkom Anabel, koju igra Džesika Čestejn.

Tokom svog divljeg ranog djetinjstva, djevojčice Viktorija i Lili odgajala je jeziva i nepoznata sila koju su s ljubavlju zvale "Mama", a po dolasku u civilizaciju smeštene su i na terapiju preko socijalne službe.

Ono što ujak i djevojka na početku ne znaju, jeste da ih "Mama" prati do njihovog novog prigradskog doma, izazivajući dodatni haos u njihovoj improvizovanoj porodici i ostavljajući za sobom noćne more.

Pogledajte:

Mama - horor film na Netfliksu
Izvor: Youtube / Rotten Tomatoes Trailers

Tagovi

film filmovi horor

