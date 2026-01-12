logo
Gledaoci vrištali i nekontrolisano skakali sa stolica dok su ga gledali: Da li nam stiže najsuroviji horor ikada?

Gledaoci vrištali i nekontrolisano skakali sa stolica dok su ga gledali: Da li nam stiže najsuroviji horor ikada?

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Film "Primat", koji tjera strah u kosti, izaziva burne reakcije kod onih koji su ga već pogledali.

Horor film Primat reakcije Izvor: Instagram/Pubity/Youtube/Paramount Pictures Australia

Ponekad je horor film toliko otkačen, toliko prepun šokantnih i brutalnih ubistava, da publika ne može da sakrije burne reakcije tokom prvog gledanja. "Primate" je upravo takav.

Internetom kruže kadrovi reakcije publike koji su premijerno pogledali ovaj "prirodnjački horor", kako su ga okarakterisali jer je glavni lik majmun.

Publika je pozvana na ranu projekciju novog horor filma "Primate", na kojoj je svaki gledalac bio pojedinačno ozvučen kako bi se zabilježile njihove reakcije. Snimci su otkrili izuzetno snažne reakcije tokom cijele projekcije, a gledaoci su film opisali kao iznenađujuće "iskustvo za cijelo tijelo".

Film je započeo sa ocjenom od 93% na Rotten Tomatoesu, i prati priču o šimpanzi po imenu Ben, koja se iznenada okreće protiv porodice koja ju je odgajila. Kako radnja odmiče, film istražuje šta je pokrenulo ovu promjenu i koliko brzo situacija izmiče kontroli.

Pogledajte trejler:

Primat film tejler
Izvor: Youtube / Paramount Pictures Australia

Mnogi kažu da je "Primat" brutalniji i krvožedniji od svega što je stiglo pred bioskopsku publiku u posljednje vrijeme.  

Postoji uvjerenje po kome najstrašnijih 43 sekunde filma "Ne", majstora žanra, Džordana Pila, pripadaju prvim trenucima filma "Primat", kada šimpanza satera dijete u ćošak. Ako u to vjerujete, onda je ovo film koji vam nudi nemilosrdni nastavak tog užasa, u kom je glavni lik primat Ben.

Sinopsis

Grupa mladih i veoma atraktivnih prijatelja nalazi se na odmoru u lijepoj kući na Havajima. Sve djeluje savršeno, dok jedna od djevojaka, za koju se pretpostavlja da je mještanka, ne upozna svoje prijateljice sa Benom, inteligentnim šimpanzom. One su u početku pomalo uplašene, ali im ona kaže da je Ben dio porodice. Ubrzo zatim, Ben počinje da se ponaša drugačije i na kraju potpuno podivlja.

(Mondo.rs)

Tagovi

film horor

