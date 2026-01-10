Filmsku 2025. godinu obilježili su veliki holivudski blokbasteri, dugoočekivani nastavci i nekoliko originalnih hitova koji su ostvarili izuzetne rezultate na bioskopskim blagajnama, ali i visoku popularnost na IMDb-u.
Među najgledanijim filmovima 2025. godine izdvajaju se "Superman", "Avatar: Fire and Ash", "Zootopia 2", "A Minecraft Movie" i "Wicked: For Good", dok su publiku i kritiku osvojili i naslovi poput "F1: The Movie", "Sinners, "How to Train Your Dragon" (igrana verzija) i "The Fantastic Four: First Steps".
"Superman" se našao na vrhu IMDb liste popularnosti i predstavlja jedan od najvećih uspjeha za DC u poslednjih nekoliko godina.
Nastavak čuvenog serijala,"Avatar: Fire and Ash", već je proglašen jednim od najprofitabilnijih filmova godine, uz rekordnu gledanost širom svijeta.
"Zootopia 2" potvrdila je Diznijev uspjeh u animiranom žanru, ostvarivši snažne rezultate na svjetskim bioskopskim blagajnama.
Filmska adaptacija popularne video-igre, "A Minecraft Movie", pokazala se kao pun pogodak za studio Warner Bros., privukavši mlađu publiku i fanove franšize.
Veliku pažnju izazvao je i "F1: The Movie", pravak čuvenog serijala,"Avatar: Fire and Ash", već je produkcija Apple Studiosa, u kojoj glavnu ulogu tumači Bred Pit, a film je brzo postao jedan od najgledanijih sportskih spektakala godine.
Mjuzikl "Wicked: For Good" takođe je ostvario veliki komercijalni uspjeh, potvrdivši da interesovanje publike za filmske adaptacije mjuzikala i dalje raste.
Ovo su najpopularniji filmovi 2025. godine: Avatari, vještice i brutalna akcija dominirali bioskopima (Video)
Među ostalim zapaženim naslovima nalaze se "How to Train Your Dragon" u igranoj verziji, koji je uspešno oživio popularni animirani serijal, kao i nova izdanja iz Marvelovog filmskog univerzuma — "The Fantastic Four: First Steps", "Captain America: Brave New World" i Thunderbolts
Snažan rezultat ostvario je i "Mission: Impossible – The Final Reckoning", još jedan nastavak akcione franšize sa Tomom Kruzom, dok je Diznijev rimejk" Lilo & Stitch" privukao veliku pažnju porodične publike.