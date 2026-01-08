Hladni januar u znaku dobrih filmova iz m:tel TV ponude

Raznovrstan filmski program, u ovim hladnim danima je odlična prilika da zima prolazi u odličnom raspoloženju

Na TV kanalu Cinemax u subotu 10. januara u 14.25 časova možete pogledati biografski film “Stiv Džobs”.

"Stiv Džobs" nas vodi iza kulisa digitalne revolucije i oslikava portret izvanrednog čovjeka. Priča se odvija u vrijeme plasiranja tri čuvena proizvoda, završavajući se 1998. godinom i predstavljanjem ajmeka.

Film “Miki 17” je odličan avanturistički film sa komediografskim zapletom, a na programu je u nedjelju 11. januara 2026. godine u 19.30 časova na TV HBO 2.

Neočekivani heroj Miki Barns nađe se u neobičnoj situaciji ─ da radi za poslodavca koji zahtijeva vrhunsku posvećenost... i da umre za posao.

“Put iskupljenja” je akcioni film sa odličnim scenarijem i režijom. Možete ga pogledati u ponedjeljak 12. januara u 18.00 časova na Pink Thriller.

Maršal iz malog grada koji nije nosio pištolj otkako je napustio Teksaške rendžere, nakon tragične pucnjave, mora ponovo uzeti pištolj kako bi se upustio u bitku sa bandom bajkera koja je napala grad kako bi izvršili pljačku.

Džejms Silva je operativac najcjenjenije i najneshvaćenije jedinice CIA. O kakvoj se beskrupuloznoj špijunskoj igri radi koja će uslijediti, saznajmo u filmu “Milja 22”, na TV B92 u srijedu 14. januara u 22.45 časova.

Uz pomoć tajnog tima komandosa, Silva mora da osigura i preveze do sigurne lokacije metu koja ima informacije bitne za život svih. Hoće li uspjeti u svojoj namjeri? Koga će žrtvovati kako bi uspio? Špijunske igre su nemilosrdne.

