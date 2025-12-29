m:tel - vaš pouzdan partner u važnim životnim trenucima

Komunicirajmo emocijama!

Izvor: mtel

Ne želimo biti običan telekom operater, nego pouzdan partner koji vam pomaže da dijelite važne životne trenutke

Da li nas tehnologija udaljava ili povezuje? Da li su reklame opterećujući sadržaj ili postoje i one koje vas katapultiraju u neko drugo vrijeme ili na neko drugo mjesto? Odgovor na oba pitanja nastoji da pruži emotivna, gotovo filmska priča, nastala u kreativnoj radionici kompanije m:tel i agencije Aquarius. Ona ne govori o telekomunikacijama, nego o ljudima i njihovim životima u kojima je tehnologija samo sporedna uloga.

“Ko zna reći

Zašto je baš takav svijet

Zašto uvijek nekog imaš

Kome treba jedan cvijet?”

„Osmislili smo svojevrsni video-triptih, koji smo tematski upotpunili muzikom kultne Jadranke Stojaković, sa osnovnom idejom zbližavanja i povezivanja ljudi, ali i muzičkog vremeplova i spajanja generacija. U tehnologiji se sve munjevito mijenja, ali ono što trajno ostaje je potreba da vam najdraži budu najbliži. Jer, mi ne želimo biti običan telekom operater, nego pouzdan partner koji je sa vama u važnim životnim trenucima”, ističu u kompaniji m:tel.

Uz taktove pjesme „Sve smo mogli mi” ispričana je epizoda o polaganju prijemnog ispita za fakultet i dijeljenju radosti uspjeha.

U decembarsku pripremu za novu godinu i iščekivanje novih početaka, uklopila se druga priča u nizu. Uz taktove pjesme „Ko zna reći” prikazan je dinamičan život jednog mladog para i najljepša vijest koju očekuju.

Jadranka Stojaković (1950-2016.) kultna je jugoslovenska kantautorka zabavne muzike, koja se proslavila sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka. Rođena je u Sarajevu gdje je i počela muzičku karijeru tokom koje je stvorila ili izvodila brojne hitove, ali i obrade sevdalinki. Dio života provela je stvarajući u Japanu, a posljednje dane života provela je u Banjaluci.

Premijera treće priče „Što te nema?”, koja se očekuje sljedeće 2026. godine, prikaz je brižne majke u zlatnom dobu života, one koja u gradu živi sama, jer joj je kćerka sa porodicom emigrirala u inostranstvo.

U svim spotovima, u fokusu su ljudi i njihove stvarne emocije i život koji je, baš poput stvarnog života svih nas, ponekad obojen suzama radosnicama, ali i tugom i sjetom. (što je netipično za poslovično razigrani marketing).

Naposlijetku, ali jednako važno, ljudi prikazani u seriji TV spotova, u fokusu su i m:tel-ovog ulaganja u zajednicu. To su studenti, stariji ljudi, porodilje i svi oni kojima je potrebna podrška. Ranjivi ljudi oko nas o kojima posebno treba misliti u vrijeme praznika i darivanja.