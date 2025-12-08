logo
m:tel podrška humanim inicijativama AmCham-a u BiH

m:tel podrška humanim inicijativama AmCham-a u BiH

Autor Nikolina Damjanić

Autor Nikolina Damjanić
0

Gala veče AmCham-a, tradicija koja slavi humanost

Mtel na gala večeri AmCham-a Izvor: Nidal Saljic

Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini uspješno je organizovala i ovogodišnje Gala veče, koje je održano 4. decembra u hotelu Hils u Sarajevu.

Ovaj svečani događaj obilježio je završetak godišnje društveno odgovorne inicijative „Dobro se dobrim vraća“, posvećene podršci organizacijama koje svakodnevno pružaju pomoć djeci, ženama i ranjivim kategorijama širom Bosne i Hercegovine.

Tokom protekle godine AmCham BiH, zajedno sa svojim članicama i partnerima, realizovao je niz projekata, donacija i volonterskih aktivnosti usmjerenih na jačanje zajednica širom zemlje.

Izvor: Nidal Saljic

Gala veče je okupilo predstavnike poslovne zajednice, međunarodnih institucija, civilnog sektora i javnih institucija, koji su zajedno obilježili ostvarene rezultate i potvrdili važnost zajedničkog angažmana u društveno odgovornim inicijativama.

U okviru svečanog programa predstavljeni su ključni uspjesi ovogodišnje kampanje, a dodijeljene su i zahvalnice najvećim donatorima ove društveno odgovorne akcije. m:tel-u, kao jednom od najvećih donatora, uručena je zahvalnica koju je u ime kompanije primila Ana Ponjević, direktorka Sektora za marketing i odnose s javnošću.

Izvor: Nidal Saljic

Ove godine, sredstva koja su prikupljena ovim putem, namijenjena su sigurnim kućama u BiH, kao i organizacijama koje se bave podrškom mladima nakon institucionalne skrbi - SOS Dječija sela BiH. Podržane su i organizacije koje pružaju pomoć beskućnicima i socijalno ugroženima – „Mines“, Mostar, kao i Centar za djecu bez roditeljskog staranja „Duga“.

Gala veče je ujedno bilo prilika da se podstaknu sve članice na ovakve i slične inicijative u BiH, te najave planovi i prioriteti AmCham-a BiH za narednu godinu.

