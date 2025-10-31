U subotu je „Kafanska noć“ u Sarajevu - muzički spektakl u Skenderiji

Koncert Ace Lukasa, Mire Škorić i Miroslava Ilića

Izvor: mtel

Sarajevo će 1. novembra 2025. godine ugostiti tri poznata muzička imena u okviru spektakularnog koncerta „Kafanska noć“, koji se održava uz podršku kompanije m:tel.

Publiku očekuje nezaboravno veče ispunjeno emocijama, kafanskim hitovima i duhom starih dobrih vremena, uz nastupe Ace Lukasa, Mire Škorić i Miroslava Ilića - tri istinske legende narodne muzike na Balkanu.

Organizatori najavljuju vrhunsku produkciju i atmosferu koja će probuditi nostalgiju i dobro raspoloženje, a publika će moći da uživa u poznatim hitovima koji su obilježili generacije.

Dvorana Centra Skenderija će ovoga vikenda postati pravo mjesto za provod kakav samo „Kafanska noć“ može donijeti. Zato nepropustite da posjetite ovaj koncert i doživite još jedno veče za pamćenje.