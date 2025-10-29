"Nije htjela da se miješa sa običnim svijetom": Komšije otkrile kako je Neda Ukraden živjela u Sarajevu

Komšije iz Sarajeva otkrile nepoznate detalje o Nedi Ukraden – od kafića koji je imala do toga zašto nikad nije dolazila na roditeljske sastanke s ostalima.

Izvor: ATA / Antonio Ahel

Kao djevojčica, Neda Ukraden se s roditeljima preselila u Sarajevo, grad u kojem je provela djetinjstvo i mladost, i u kojem je živjela sve do početka rata 1992. godine.

Tokom duge i uspješne karijere, Neda je pametno ulagalo ono što je zaradila – najviše u nekretnine upravo u Sarajevu, gradu koji joj je, kako često ističe, "uvijek ostao blizak srcu".

Ipak, ovih dana su Nedine komšije iz Sarajeva odlučile da podijele uspomene i otkriju kako su je one zaista doživljavale.

"Da, Neda Ukraden. Imala je ovdje jedan kafić, odmah iza ovog gdje sada sjedimo. Bio je tu bilijar i kafić, često pun ljudi. Bila je prisutna, a onda – kad se dogodilo šta se dogodilo – sve je prodala i otišla. Mi je više ne doživljavamo kao našu sugrađanku, jer je davno otišla", rekao je jedan od stanovnika popularnog sarajevskog naselja, piše Story.hr.

Komšije iz Lužana tvrde da se pjevačica uvijek ponašala "kao prava zvijezda".

"Da, živjela je ovdje i njena ćerka je išla u školu u našem naselju. Išla sam s njom u razred. Neda je oduvijek imala taj stav – da je ona zvijezda. Nikada nije dolazila na roditeljski sastanak sa ostalim roditeljima. Uvijek bi dolazila kasnije, sama, kad svi odu. Ako je sastanak bio u pet, ona bi došla u pola sedam. Volim njene pjesme, ali stariji iz kraja baš i nisu bili oduševljeni njom", ispričala je jedna sagovornica.

"Neda i njena ćerka su ovdje živjele dok se nisu preselile dalje, u Srbiju. Ovo je tada bilo elitno naselje, puno poznatih. Čak nam je posvetila i pjesmu (smeh). Hvala joj na tome. Nemam loše mišljenje o njoj, ali znam da su joj neki sugrađani nešto zamjerili. Ja se time ne bavim", rekla je bivša komšinica poznate pjevačice.