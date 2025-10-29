logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nije htjela da se miješa sa običnim svijetom": Komšije otkrile kako je Neda Ukraden živjela u Sarajevu 1

"Nije htjela da se miješa sa običnim svijetom": Komšije otkrile kako je Neda Ukraden živjela u Sarajevu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
1

Komšije iz Sarajeva otkrile nepoznate detalje o Nedi Ukraden – od kafića koji je imala do toga zašto nikad nije dolazila na roditeljske sastanke s ostalima.

sarajlije o nedi ukraden Izvor: ATA / Antonio Ahel

Kao djevojčica, Neda Ukraden se s roditeljima preselila u Sarajevo, grad u kojem je provela djetinjstvo i mladost, i u kojem je živjela sve do početka rata 1992. godine.

Tokom duge i uspješne karijere, Neda je pametno ulagalo ono što je zaradila – najviše u nekretnine upravo u Sarajevu, gradu koji joj je, kako često ističe, "uvijek ostao blizak srcu".

Ipak, ovih dana su Nedine komšije iz Sarajeva odlučile da podijele uspomene i otkriju kako su je one zaista doživljavale.

"Da, Neda Ukraden. Imala je ovdje jedan kafić, odmah iza ovog gdje sada sjedimo. Bio je tu bilijar i kafić, često pun ljudi. Bila je prisutna, a onda – kad se dogodilo šta se dogodilo – sve je prodala i otišla. Mi je više ne doživljavamo kao našu sugrađanku, jer je davno otišla", rekao je jedan od stanovnika popularnog sarajevskog naselja, piše Story.hr.

Komšije iz Lužana tvrde da se pjevačica uvijek ponašala "kao prava zvijezda".

"Da, živjela je ovdje i njena ćerka je išla u školu u našem naselju. Išla sam s njom u razred. Neda je oduvijek imala taj stav – da je ona zvijezda. Nikada nije dolazila na roditeljski sastanak sa ostalim roditeljima. Uvijek bi dolazila kasnije, sama, kad svi odu. Ako je sastanak bio u pet, ona bi došla u pola sedam. Volim njene pjesme, ali stariji iz kraja baš i nisu bili oduševljeni njom", ispričala je jedna sagovornica.

"Neda i njena ćerka su ovdje živjele dok se nisu preselile dalje, u Srbiju. Ovo je tada bilo elitno naselje, puno poznatih. Čak nam je posvetila i pjesmu (smeh). Hvala joj na tome. Nemam loše mišljenje o njoj, ali znam da su joj neki sugrađani nešto zamjerili. Ja se time ne bavim", rekla je bivša komšinica poznate pjevačice.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Neda Ukraden Sarajevo komšije

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Ercegovovačka nadmenost

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA