Dokumentarac o Saši Popoviću ugledaće svetlost dana na njegovu godišnjicu smrti.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Grand produkcija snima dokumentarni film posvećen Saši Popoviću, jednoj od najuticajnijih ličnosti domaće muzičke scene. Projekat, koji se već neko vrijeme realizuje, izuzetno je zahtevan i obuhvata veliki broj sagovornika, lokacija i arhivskog materijala.

Kako pišu mediji, snimanje se odvija na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a do sada je pred kamerama govorilo više od 50 sagovornika: saradnika, prijatelja i članova porodice koji su obilježili Sašin život i karijeru.

Vidi opis Pojavljuje se veliko ime u dokumentarcu o Popoviću: Zvijezda Balkana rješila da progovori o Saši i otkrije detalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO / Matija Popović Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO0/Matija Popović Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO0/Matija Popović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 14 / 14

Sada je otkriveno da će se u dokumentarcu pojaviti i folk zijvezda Svetlana Ceca Ražnatović, kao jedan od sagovornika, što je ona i sama potvrdila za medije.

"Šta ima da vidim, pa ja sam dio toga. Samo treba naći vrijeme od koncerata i snimanja da odem i da završim. To je jedna prelepa ideja", rekla je Ceca danas okupljenim medijima na snimanju nove epizode Zvezde Granda.

Sve u dogovoru sa Suzanom

Cijeli projekat realizuje se u bliskom dogovoru i uz punu podršku Popovićeve porodice, supruge Suzane, sina Danijela i ćerke Aleksandre, kako bi film na autentičan i emotivan način prikazao njegov profesionalni put, ali i ličnu stranu koju je publika rjeđe imala prilike da vidi.