Bivša teniserka Ana Ivanović danas je stigla u Beograd, a svojim pratiocima otkrila je da je posebno srećna zbog povratka u rodni grad.
Ana je na Instagramu objavila fotografiju iz automobila, gdje je blistala u elegantnom izdanju – nosila je odijelo u svijetlim tonovima, krem bluzu i zlatni nakit koji je savršeno upotpunio njen izgled.
Na licu joj se vidi širok osmijeh, a uz fotografiju je poručila:
"Tako sam uzbuđena zbog dana u Beogradu", napisala je Ana Ivanović.
Razvela se od Bastijana
Ana Ivanović se nedavno i zvanično razvela Bastijana Švajnštajgera sa kojim je provela u braku 9 godina i sa kojim ima troje djece.
Ana Ivanović ne krije sreću zbog povratka u rodni Beograd
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina.
Advokat Ane Ivanović je u izjavi za "Bild", otkrio da su se Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razveli zbog "nepomirljivih razlika", a par se povodom svega nije oglašavao.
Bonus video: