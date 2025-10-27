Vlasti objavile datum izlaska Paf Dedija iz zatvora: Optužen za stravične stvari, Tramp razmatra pomilovanje

Didi je izrazio želju da ostatak kazne izdržava u FCI Fort Diksu u saveznoj državi Nju Džerzi, međutim, neizvjesno je šta će se dalje dešavati, budući da je u sve umiješan i predsjednik Amerike.

Federalne vlasti su objavile predviđeni datum izlaska Didija iz zatvora, a on bi mogao biti ranije nego što mnogi očekuju, prenose američki mediji.

Šon “Didi” Kombs mogao bi da bude slobodan 8. maja 2028. godine, barem prema informacijama sa sajta Saveznog zavoda za zatvore (Bureau of Prisons).

Ipak, postoji mnogo faktora koji će uticati na Didijevo puštanje na slobodu, pa nije sigurno da će to biti baš 8. maja 2028. On bi mogao da izađe ranije ili kasnije, u zavisnosti od odluka nadležnih organa.

Tramp razmatra pomilovanje

Pored toga, treba imati u vidu i ono o čemu se ranije pisalo — da predsjednik Donald Tramp razmatra mogućnost da pomiluje Didija.

Osušen na 50 mjeseci zatvora

Muzički mogul Šon Didi Kombs osuđen je na 50 meseci zatvora zbog dve presude u vezi sa optužbama za prostituciju u okviru njegovog federalnog krivičnog slučaja. On je, međutim, oslobođen ozbiljnijih optužbi za zaveru radi reketiranja i trgovinu ljudima u svrhu se*sualne eksploatacije, a trenutno se nalazi u pritvoru u MDC Bruklinu.

Didi je izrazio želju da ostatak kazne izdržava u FCI Fort Diksu u saveznoj državi Nju Džerzi, a sudija je izjavio da nema ništa protiv da Didi kaznu služi u blizini Njujorka.

Na kraju, Savezni zavod za zatvore će donijeti konačnu odluku o mjestu gde će Didi izdržavati kaznu, ali sada postoji okvirni datum kada bi poznati reper mogao ponovo da zakorači na slobodu.