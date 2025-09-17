logo
Bura u Italiji, isplivale gnusne riječi poznatog pjevača: Varao ženu na dan vjenčanja, sad zgrozio komentarom o Sineru

Autor mondo.ba
0

Kontroverzni reper Fedez najavio je pjesmu putem Instagram storija i izazvao lavinu reakcija.

Reper Fedez vrijeđao Sinera Izvor: Youtube printscreen / FABRIZIO CORONA

Reper, koji se našao u centru pažnje nakon što je otkriveno da je godinama varao ženu, bogatu influenserku Kjaru Feranji, u posljednje vrijeme ne propušta prilike da privuče pažnju, često onu negativnu.

U novoj pjesmi napao je tenisera Janika Sinera, a na meti su se našli i generalna sekretarka Demokratske partije Eli Šlajn, kao i novoproglašeni svetac Karlo Akutis, što se može primijetiti iz stihova pjesme.

"Svaki put kad pišem na ovaj bit, dođe mi da pošaljem u ku* Esse Magazine. Zato, pre nego što započnem nešto važno... Je** se, Esse Magazine",** započeo je reper, pa nastavio:

"Juče mi je jedna feministkinja koja se bori protiv osvetničke po*nografije poslala video De Martin na ajfon. Policija za sajber kriminal neće uraditi ništa, ovde se hapsi samo za dr**nje. Proglasili su svetim petnaestogodišnjaka, njegov čudesni čin je bio igranje Plejstejšna bez psovanja."

Izvor: Youtube/Insider News/Printscreen

Italijanski reper je potom navodno spomenuo i Čarlija Kirka, koji je ubijen u atentatu.

"Upucali su američkog protivnika abortusa. Ali mirno, ekipo, papa je još uvek u Vatikanu!"

Nastavio je i s kritikama političara, a onda rekao i da Siner ima "naglasak Adolfa Hitlera".

"Jeste li čuli šta je rekla Eli Šlajn? ‘Osuđujem Izrael, ali imam puno jevrejskih prijatelja.‘ Italijani imaju novog idola — zove se Janik Siner. Čistokrvni Italijan s naglaskom Adolfa Hitlera."

Njegovi stihovi su se ubrzo proširili društvenim mrežama, a mnogi su bili zgroženi onim što je muzičar napisao.

 "Dragi Fedez, tvoj bol može da se izliječi, potraži pomoć", glasio je jedan komentar na njegove stihove.

Fedez se i ranije nalazio u centru pažnje, posebno zbog razvoda od influenserke Kjare.

Kjara Feranji i Fedez
Izvor: Instagram printscreen / fedez

Par se vjenčao 2018. godine, a brak je delovao kao savršen. Zajedno imaju dvoje djece, Leonea i Vitoriju, a zatim su šokirali javnost objavom o razvodu. Kjra je bivšeg supruga optužila za godine neverstva i izjavila da je godinama ćutala zbog njihove djece.

Kjara je početkom godine, u nekoliko Instagram priča otkrila je kako je saznala za Fedezovu prevaru tokom Božića prošle godine, kada ju je on navodno nazvao i priznao joj aferu. Takođe tvrdi, da joj je rekao da nije želio da se oženi njome, ali, da nije odustao od venčanja jer nije znao kako bi se nosio s kritikama.

"Patila sam u tišini"

"Pozlilo mi je, shvatila sam da je moj život bio prevara, ali sam patila u tišini. Poziv ljubavnici prije našeg vjenčanja da joj kaže da bi mu samo jedan znak od nje bio dovoljan da me ostavi, i saznanje o porukama koje joj je slao prije operacije, dok sam ja bila tamo i molila se da njegova bolest pređe na mene, prebolno je", napisala je Kjara.

Fedezu je inače pre tri godine dijagnostikovan tumor pankreasa, zbog kojeg je išao na operaciju koja je trajala šest sati.

 (Jutarnji, MONDO)

